به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عطاءاله پورعباسی سرپرست دبیری ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت تلاش و سیاست این ستاد را در راستای کمک به توسعه ملی پایدار برای ارتقای سرمایه شناختی جامعه ایرانی به مدد علوم و فناوریهای شناختی عنوان کرد و گفت: سرمایه شناختی به عنوان مجموعه قابلیتها و مهارتهای شناختی، خلاقیت و نوآوری افراد یک جامعه، نقش بسیار مهمی در توسعه ملی پایدار کشور ایفا میکند.
پورعباسی با بیان اینکه سرمایه شناختی موتور محرکه رشد فردی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب شده و موجب ارتقای جایگاه کشور در عرصههای مختلف بینالمللی میشود، خاطرنشان کرد: سرمایه شناختی پایه و اساس تابآوری ملی به معنای مواجه بهینه با مسائل و چالشهای کلان ملی و اجتماعی و مقابله با شوکها، بحرانها و تغییرات ناگهانی و بازگشت به حالت عادی و رشد پس از بحران است.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی همچنین اظهار داشت: پارادایمهایی همچون سرمایه شناختی در انقلاب صنعتی و توسعه جوامع نقش مهمی ایفا میکنند و برای دستیابی به تراز مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی نیاز به تقویت سرمایه شناختی به عنوان بنیادیترین دارایی تمدن ایرانی و اسلامی است.
وی در بخشی دیگر از این گفت و گو با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص دستیابی به قلههای رفیع دانشها و علوم نوظهور و پیشرفت و توسعه آن در کشور تصریح کرد: سرمایه شناختی میتواند به توسعه پایدار ملی کشور کمک کند و دانش علوم و فناوریهای شناختی پشتوانه سرمایه شناختی جامعه است.
پورعباسی با اشاره به پیگیری تدوین نقشه راه توسعه علوم و فناوری های شناختی اضافه کرد: توسعه سرمایه و سلامت شناختی یکی از مهمترین محورهای این نقشه راه است که برای تحقق آن برنامههای مختلفی در حال تدوین است. با اجرای این برنامه امید میرود که سرمایه شناختی ایرانیان ارتقای قابل توجهی پیدا کند.
نظر شما