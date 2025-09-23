به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم ایران با همکاری ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و سایر زیرمجموعهها (شامل برنامههای ملی) معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، از پژوهشهای دکتری و پسادکتری که در راستای اولویتهای اعلامی این ستادها تعریف شده و مراحل ارزیابی علمی بنیاد را با موفقیت گذرانده باشند، حمایتهای هدفمند به عمل خواهد آورد.
این برنامه مشترک با هدف تشویق دانشجویان و محققان جوان برای ورود به عرصههای تحقیقاتی فناوریهای نوین و نیازهای علم و فناوری کشور و حمایت از آنها جهت تبدیل یافتههای علمی به فناوریهای کاربردی و خدمات مؤثر در اقتصاد دانشبنیان تعریف شده است.
بر اساس این تصمیم، رسالههای دکتری و طرحهای پسادکتری که منطبق با اولویتهای تحقیقاتی ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان تعریف و برای بنیاد ارسال شوند، پس از طی مراحل ارزیابی علمی، تصویب و اجرای موفقیتآمیز طرح در بنیاد به ستادهای مرتبط معرفی خواهند شد. ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان، مسئولیت حمایت از توسعه فناوریهای خروجی این پژوهشها و تسهیل کاربست نتایج آنها در بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق جلب مشارکت بهرهبرداران و سرمایهگذاران بر عهده خواهند داشت.
در این راستا، به تازگی اولویتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی نیز به حوزههای اولویتدار فراخوان «حمایت از رسالههای دکتری و طرحهای پسادکتری همسو با اولویتهای ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و برنامههای ملی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری افزوده شد.
واجدین شرایط برای شرکت در این فراخوان که پژوهشگران پسادکتری و دانشجویان دکتری هستند، میتوانند منطبق با شرایط مندرج در شیوهنامه بنیاد ملی علم ایران در این فراخوان شرکت کنند.
این فراخوان در تمام طول سال باز بوده و مبلغ حمایت آن مطابق جدول حمایتهای مصوب بنیاد علم است.
