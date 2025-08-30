  1. استانها
سد «بلوبین» با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری است

زنجان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: سد «بلوبین» با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر باقری بعد از ظهر شنبه در مراسم آغاز آبگیری سد بلوبین از پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی سد «بلوبین» خبر داد و گفت: این طرح ملی که عملیات آن از سال ۱۳۸۸ آغاز شده، هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و امید می‌رود سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد.

وی با اشاره به روند اجرا توضیح داد: عملیات خاکی سد تقریباً به پایان رسیده و تنها حدود شش متر از خاکریزی باقی مانده است. همچنین کار ابزار دقیق به‌طور کامل خاتمه یافته و امروز با دستور مقام عالی، دریچه سد بسته خواهد شد و جریان آب به داخل تونل‌ها هدایت می‌شود. این مرحله حدود یک‌ونیم تا دو ماه به طول خواهد انجامید.

باقری تأکید کرد: تنها بخش باقی‌مانده برای تکمیل پروژه، اجرای سرریز است. در صورت تخصیص به‌موقع اعتبارات ویژه، این بخش نیز به سرعت انجام می‌شود و امکان بهره‌برداری زودتر از موعد پیش‌بینی‌شده فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان در خصوص اهداف این طرح اظهار داشت: سد بلوبین برای تأمین آب شرب و کشاورزی در منطقه طراحی شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این سد قادر خواهد بود سالانه سه و نیم میلیون مترمکعب آب را برای مصارف شرب شهرهای حلب، زرین رود و ۹۲ روستای شهرستان جرود تأمین کند. همچنین ۶.۱ میلیون مترمکعب از ظرفیت آن به صنایع اختصاص یافته و ۱.۸ میلیون مترمکعب نیز برای نیازهای زیست‌محیطی پایین‌دست در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی و عملکردی این سد نقش بسزایی در توسعه استان خواهد داشت، افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، علاوه بر تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی، زمینه‌ساز توسعه صنعتی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه نیز خواهد بود.

باقری با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران پروژه گفت: با یاری خداوند و همت همه دستگاه‌های مسئول، امیدواریم سد بلوبین سال آینده به‌طور کامل تکمیل و تحویل مردم منطقه شود.

