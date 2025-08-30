به گزارش خبرنگار مهر، اکبر باقری بعد از ظهر شنبه در مراسم آغاز آبگیری سد بلوبین از پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی سد «بلوبین» خبر داد و گفت: این طرح ملی که عملیات آن از سال ۱۳۸۸ آغاز شده، هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و امید می‌رود سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد.

وی با اشاره به روند اجرا توضیح داد: عملیات خاکی سد تقریباً به پایان رسیده و تنها حدود شش متر از خاکریزی باقی مانده است. همچنین کار ابزار دقیق به‌طور کامل خاتمه یافته و امروز با دستور مقام عالی، دریچه سد بسته خواهد شد و جریان آب به داخل تونل‌ها هدایت می‌شود. این مرحله حدود یک‌ونیم تا دو ماه به طول خواهد انجامید.

باقری تأکید کرد: تنها بخش باقی‌مانده برای تکمیل پروژه، اجرای سرریز است. در صورت تخصیص به‌موقع اعتبارات ویژه، این بخش نیز به سرعت انجام می‌شود و امکان بهره‌برداری زودتر از موعد پیش‌بینی‌شده فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان در خصوص اهداف این طرح اظهار داشت: سد بلوبین برای تأمین آب شرب و کشاورزی در منطقه طراحی شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این سد قادر خواهد بود سالانه سه و نیم میلیون مترمکعب آب را برای مصارف شرب شهرهای حلب، زرین رود و ۹۲ روستای شهرستان جرود تأمین کند. همچنین ۶.۱ میلیون مترمکعب از ظرفیت آن به صنایع اختصاص یافته و ۱.۸ میلیون مترمکعب نیز برای نیازهای زیست‌محیطی پایین‌دست در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی و عملکردی این سد نقش بسزایی در توسعه استان خواهد داشت، افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، علاوه بر تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی، زمینه‌ساز توسعه صنعتی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه نیز خواهد بود.

باقری با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران پروژه گفت: با یاری خداوند و همت همه دستگاه‌های مسئول، امیدواریم سد بلوبین سال آینده به‌طور کامل تکمیل و تحویل مردم منطقه شود.