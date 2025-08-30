به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی بعدازظهر شنبه در جریان سفر یکروزه به استان زنجان و در آئین افتتاح سد بلوبین اظهار کرد: مردم ایران طی سالهای اخیر، بهویژه در دوره خشکسالی پنجساله گذشته، شرایط دشواری را تحمل کردهاند و این صبوری شایسته قدردانی است.
وزیر نیرو با اشاره به اهداف اجرای پروژه سد بلوبین گفت: این طرح با هدف پایداری منابع آبی، تأمین آب شرب پایدار، حمایت از صنایع کمآببر و همچنین توجه به ملاحظات محیطزیستی به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته وی، این رویکرد نشاندهنده نگاه جامع دولت به توسعه پایدار است.
علیآبادی با بیان اینکه کشور سالی خشک را پشت سر گذاشته است، ادامه داد: سدهای کشور وضعیتهای متفاوتی دارند، اما بهطور کلی تابستان سختی را تجربه کردیم. اکنون با مدیریت مصرف و همکاری مردم شرایط رو به ثبات است و تلاش میکنیم فشار کمتری بر شهروندان وارد شود.
وی درباره وضعیت رودخانه و سدهای کارون نیز خاطرنشان کرد: نیروگاههای برقآبی این حوزه به دلیل کاهش ذخایر آبی با محدودیتهایی مواجهاند. بر همین اساس، خروجی سد کارون ۴ بهطور موقت کاهش یافته تا در زمان اوج مصرف برق از ظرفیت آن بهره گرفته شود. همچنین بخشی از توان تولیدی کارون یک کاهش یافته، اما همچنان از ظرفیتهای موجود استفاده میکنیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: سایر سدهای کشور نیز کموبیش با پیامدهای خشکسالی روبهرو هستند، اما با برنامهریزیهای صورتگرفته شرایط تحت کنترل است و امیدواریم با صرفهجویی و همراهی مردم نگرانیها برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مشارکت استانها در مدیریت منابع آب تأکید کرد: پروژههایی نظیر سد بلوبین علاوه بر تأمین نیازهای محلی، نقش مهمی در تعادلبخشی به منابع آب منطقه دارند. این سد میتواند زنجان را از نظر تأمین پایدار آب شرب بیمه کند و بستری مناسب برای سرمایهگذاریهای صنعتی فراهم آورد.
علیآبادی همچنین با تأکید بر ضرورت نگاه ملی در مدیریت آب و برق گفت: هر استان متناسب با شرایط خود مشکلات و نیازهای خاصی دارد، اما مدیریت منابع باید در چارچوب یک طرح ملی صورت گیرد. مأموریت وزارت نیرو علاوه بر پاسخ به مطالبات مردم استانها، حفظ تعادل و امنیت انرژی در سطح کشور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو با اجرای طرحهای زیربنایی همچون سد بلوبین میکوشد ضمن مدیریت منابع آب، تأمین انرژی پایدار کشور را تضمین کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
