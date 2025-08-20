توسعه اراضی بیدستان در آستانه تحقق است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهر بیدستان با اشاره به روند توسعه اراضی این منطقه، از نزدیک شدن به رفع موانع چندساله خبر داد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ مقرر شده بود اراضی جدیدی به فاز توسعه بیدستان الحاق شوند، گفت: مشکلات و موانع متعدد باعث کندی این روند شده بود، اما با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های صورت‌گرفته، اکنون در آستانه رفع این موانع قرار داریم.

محمدبیگی همکاری همه‌جانبه ارگان‌های خدماتی از جمله شرکت‌های آب، برق، گاز و شهرداری را برای تسریع در ساخت‌وساز ضروری دانست و افزود: باید شرایطی فراهم کنیم تا جوانان بتوانند صاحب مسکن شوند. اعمال تخفیف در عوارض شهرداری و تسهیل‌گری توسط نهادهای مختلف، گام مهمی در این مسیر است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات زمین‌های اوقافی در منطقه، خواستار احیای کارگروه افراز در سطح استان شد تا این چالش‌ها به‌صورت تخصصی و استانی تعیین تکلیف شوند.