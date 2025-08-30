محمد نادری: امیدوارم تیم ملی فوتبال کافا را با قهرمانی تمام کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادری در حاشیه تمرین امروز تیم ملی درباره اینکه تورنمنت کافا فرصت مناسبی برای بازیکنان جوان و کم تجربه تیم ملی است، اظهار داشت: خدا را شکر توانستم در این اردو باشم و از امیر قلعهنویی تشکر میکنم که به من اعتماد کرد. جدا از من نفرات جدید دیگری نیز دعوت شدند و امیدوارم بتوانیم نظر او را جلب کنیم.
وی افزود: در بازی روز گذشته هم دیدید که تیمها خیلی پیشرفت کردند و افغانستان تیم قابل احترامی بود. روی ضد حملات خیلی خوب کار میکرد. فوتبال خیلی پیشرفت کرده است و همین مسابقات هم خیلی میتواند برای ما خوب باشد.
مدافع تیم ملی درباره اینکه هندوستان شب گذشته موفق شد تاجیکستان که در جام ملتهای آسیا شگفتیسازی کرد را شکست بدهد و در این شرایط تقابل با این تیم را چگونه ارزیابی میکند، گفت: روز گذشته هند توانست ۲ بر یک تاجیکستان را ببرد و همین الان گفتم تیمها خیلی پیشرفت کردهاند. جوانان خیلی زیادی به تیم ملی دعوت شدهاند و کافا میتواند برای آنها خیلی مفید باشد. امیدوارم بتوانیم روند خوبی داشته باشیم و کار را با قهرمانی تمام کنیم.
نادری درباره اینکه تیم ملی نیاز دارد تا جام جهانی بازیهای دوستانه قویتری را پشت سر بگذارد، توضیح داد: قطعا همین طور است. نیاز به بازیهای دوستانه بیشتری دادیم. امیدوارم با تداوم این روند تا جام جهانی پیشرفت بیشتری را شاهد باشیم.
