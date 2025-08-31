  1. ورزش
اعلام زمان حضور لژیونرها در اردوی تیم ملی فوتبال

زمان حضور بازیکنان شاغل در لیگ های فوتبال باشگاهی روسیه و امارات در تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران فردا دومین بازی خود را در تورنمنت کافا برگزار می‌کند، قرار است تا سه‌شنبه با اضافه شدن نفرات لژیونر، تیم ملی در تاجیکستان تکمیل شود.

برهمین اساس صبح فردا محمد محبی، ملی‌پوش تیم روستوف به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.

مهدی محبی، سامان قدوس، محمد قربانی و شهریار مغانلو، لژیونرهای ایرانی حاضر در لیگ امارات نیز تا سه‌شنبه خود را در دوشنبه به کادر فنی تیم ملی معرفی می‌کنند.

مهدی طارمی نیز پس از عقد قرارداد با المپیاکوس یونان تا حدود ساعت یک بامداد فردا به اردوی تیم ملی بازخواهد گشت.

مهدی مرتضویان

