به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور پرقدرت در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، در تورنمنت کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) ۲۰۲۵ حضور یافته است.

این رقابت‌ها به میزبانی تاجیکستان برگزار می‌شود و با وجود اهمیت نسبی آن برای آماده‌سازی ملی‌پوشان، حضور تیم‌های کمتر شناخته‌شده آسیایی سبب شده است برخی کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال کشورمان استفاده از ترکیب اصلی ایران در این مسابقات را اقدامی کم‌ثمر و غیرضروری ارزیابی کنند.

تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در این تورنمنت برابر تیم ملی افغانستان به میدان رفت و با نمایشی برتر موفق شد حریف را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد. گل‌های ایران در این مسابقه نشان‌دهنده برتری فنی شاگردان امیر قلعه‌نویی بود و سرمربی تیم ملی پس از این برد تاکید کرد که حضور در این رقابت‌ها فرصتی مناسب برای ایجاد هماهنگی میان بازیکنان و ارزیابی تاکتیکی تیم پیش از مسابقات بزرگ‌تر خواهد بود.

حالا ملی‌پوشان کشورمان در دومین دیدار خود باید به مصاف تیم ملی هند بروند؛ دیداری که از نگاه بسیاری از کارشناسان می‌تواند محکی جدی‌تر نسبت به بازی نخست باشد. پیروزی در این مسابقه، صعود ایران به مرحله نیمه‌نهایی را قطعی خواهد کرد و شرایط را برای آزمایش‌های تاکتیکی و استفاده از بازیکنان جوان فراهم می‌کند.

در سوی دیگر، تیم ملی هند که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در فوتبال خود داشته، امیدوار است با بهره‌گیری از بازیکنان جوان و پرانرژی، شگفتی‌ساز این گروه شود. رسانه‌های هندی نیز با اشتیاق ویژه‌ای این تقابل را دنبال می‌کنند و دیدار با ایران را یکی از حساس‌ترین بازی‌های تیم ملی خود در سال‌های اخیر می‌دانند.

با این حال، بسیاری از صاحب‌نظران فوتبال کشورمان بر این باورند که دیدار با تیم‌هایی همچون هند، افغانستان و تاجیکستان نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید سطح آمادگی ایران را برای رقابت با قدرت‌های آسیایی و جهانی افزایش دهد. آنان تاکید می‌کنند که فدراسیون فوتبال ایران باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای انجام دیدارهای دوستانه با تیم‌های مطرح آسیا و حتی اروپا در دستور کار قرار دهد تا تیم ملی بتواند با آمادگی کامل وارد رقابت‌های مقدماتی و در نهایت جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

باید به تصمیم سرمربی تیم ملی احترام گذاشت

ابراهیم قاسمپور، کارشناس فوتبال ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی اظهار داشت: نمی‌توان گفت لیست خوبی نبود یا می‌توانست از بازیکنان بهتری استفاده کند. در هر صورت این انتخاب‌ها نظر سرمربی تیم ملی است و باید به آن احترام گذاشت. البته بازیکنان شایسته دیگری هم بودند که دعوت نشدند اما در نهایت انتخاب بازیکنان یک موضوع سلیقه‌ای است و نمی‌توان خیلی انتقاد کرد. مربیان بر اساس بازی‌های لیگ و گزارش همکاران‌شان یا حضور مستقیم در مسابقات تصمیم می‌گیرند. قطعاً آن‌ها به فکر آبرو و حیثیت خودشان هستند و سعی می‌کنند شایسته‌ترین‌ها را انتخاب کنند. به همین دلیل نمی‌توان وارد بحث زیاد شد.

حضور در کافا دستاورد خوبی برای ما نیست

قاسمپور درباره سطح تورنمنت کافا توضیح داد: اینکه این تورنمنت می‌تواند به تیم ملی کمک کند یا خیر، جای بحث دارد. واقعیت این است که بازی مقابل تیم‌هایی مثل هند، افغانستان یا تاجیکستان که جزو تیم‌های ضعیف و دسته سه و چهار آسیا هستند، نمی‌تواند دستاورد بزرگی برای فوتبال ما داشته باشد. شاید چنین بازی‌هایی برای تیم‌های مقابل ما مفید باشد اما برای فوتبال ایران سود چندانی ندارد. مشکل اصلی فوتبال ما برگزاری بازی‌های تدارکاتی باکیفیت است؛ این مشکلی نیست که فقط امروز وجود داشته باشد بلکه سالیان سال است که فوتبال ایران از کمبود دیدارهای تدارکاتی خوب رنج می‌برد. همیشه برای تورنمنت‌های مهمی مثل جام جهانی یا المپیک یا از نظر مالی نمی‌توانیم بازی خوب برگزار کنیم یا تیم‌ها به دلایل سیاسی از رویارویی با ما انصراف می‌دهند.

تیم‌های باشگاهی ایران هم می‌توانند قهرمان کافا شوند

وی درباره دیدار پیش‌روی تیم ملی برابر هند افزود: فکر نمی‌کنم تیم ملی در این بازی با مشکلی روبه‌رو شود. فوتبال هند، افغانستان یا تاجیکستان جایگاه خاصی در آسیا ندارند. به نظر من حتی تیم‌های باشگاهی ما هم می‌توانند در چنین رقابت‌هایی قهرمان شوند.

این کارشناس فوتبال درباره لزوم استفاده از بازیکنان جوان در تیم ملی نیز اظهار داشت: این سوال سالیان سال است که مطرح می‌شود. کارشناسان و اهالی فوتبال بارها نظر داده‌اند. به نظر من اینکه من یا هر فرد دیگری صرفاً نظری بدهیم، اهمیت چندانی ندارد. اگر واقعاً به دنبال پیشرفت فوتبال هستیم باید یک گروه کارشناسی متخصص و صالح تشکیل شود تا نظراتشان بررسی و جمع‌بندی شود. الگوبرداری از کشورهای موفق هم می‌تواند راهگشا باشد. ترکیه، عربستان، ژاپن و سایر کشورهای آسیایی مسیر پیشرفت خود را پیدا کرده‌اند و ما نیز باید از آن‌ها بیاموزیم.

فوتبال ایران از بازیکنان خلاق تُهی شده است

قاسمپور سپس به ضعف فوتبال ایران در زمینه پرورش بازیکنان خلاق اشاره کرد و گفت: فوتبال ما تهی از بازیکنان خلاق شده و دلیل اصلی آن بی‌توجهی باشگاه‌ها به تیم‌های پایه است. این باشگاه‌ها هستند که بازیکنان تیم ملی را می‌سازند اما زیرساخت‌ها و بودجه ضعیفی دارند. هزینه‌های زیادی در فوتبال می‌شود اما برای تیم‌های پایه هیچ اقدامی نمی‌شود. شما به پرسپولیس، استقلال، سپاهان یا تراکتور نگاه کنید؛ در سال‌های اخیر چند بازیکن از تیم‌های پایه‌شان به تیم بزرگسالان رسیده و در ترکیب اصلی مورد استفاده قرار گرفته است؟ این اتفاق خیلی کم و نادر رخ داده است.

او در پایان با انتقاد از مدیریت فوتبال ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم تغییری در فوتبال کشور ایجاد کنیم باید از همین‌جا شروع شود. عمده مشکل فوتبال ایران مدیریت ناکارآمد است. تا زمانی که مدیریت اصلاح نشود، اتفاق بزرگی در فوتبال ما رخ نخواهد داد.