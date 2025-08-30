مهدی تیکدری: امیدوارم نظر کادر فنی را برای جام جهانی جلب کنم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تیکدری درباره حضور تیم ملی در تورنمنت کافا، اظهار داشت: خدا را شکر فرصت خوبی بود، تورنمنت کافا برای ما خیلی خوب است و امیدوارم با یک روند خیلی خوب، بتوانیم نظر کادرفنی را جلب کنیم.

وی درمورد اینکه تورنمنت‌هایی مثل کافا تا چه اندازه می‌تواند به باتجربه‌تر شدن بازیکنانی مثل خودش در عرصه ملی کمک کند، گفت: قطعا تاثیرگذار است. هم برای آینده بازیکنان و هم برای آینده تیم ملی مفید خواهد بود و امیدوارم بتوانیم روزهای خوبی را در این تورنمنت پشت سر بگذاریم.

بازیکن تیم ملی درخصوص جو تیم ملی و کار کردن با امثال مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش در اردوی این تیم، عنوان کرد: قطعا بودن کنار طارمی، جهانبخش و دیگر بزرگان برای من باعث افتخار است. باید از تجربیات آنها برای بهتر شدن خود استفاده کنیم.

تیکدری درمورد اینکه آیا فکر می‌کند بتواند نظر امیر قلعه‌نویی را برای قرار گرفتن در لیست تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ جلب کند، گفت: قطعا من و سایر نفرات جوان تا روز آخر تمام تلاش خود را برای قرار گرفتن در لیست به کار می‌گیرند. امیدوارم بتوانیم در ابتدا برای تیم ملی مفید باشیم و در ادامه نظر کادرفنی را جلب کنیم.