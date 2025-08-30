تمرین عصر تیم ملی فوتبال با حضور میهمان ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در زمین چمن اختصاصی باشگاه استقلال تاجیکستان از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شد.

بازیکنان اصلی دیدار تیم ملی ایران در مقابل افغانستان در هتل ماندند تا تمرین خود راآنجا دنبال کنند.

از این رو بازیکنان ذخیره به همراه سه دروازه‌بان در تمرین عصر شرکت داشتند.

علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در تمرین امروز حضور داشت و مورد استقبال مهدی محمدنبی مدیر و امیر قلعه نویی سرمربی قرار گرفت. او سپس با بازیکنان حاضر در تمرین نیز احوالپرسی کرد.

* پیش از شروع این تمرین پسربچه‌ای تاجیک به نام "محمد" که علاقه خاصی به تیم ملی فوتبال داشت، با سرمربی تیم ملی به زمین آمد و مورد استقبال ویژه او قرار گرفت. در ادامه پیراهن تیم ملی به این پسربچه اهدا شد و او در مقابل ملی‌پوشان کشورمان به انجام حرکاتی با توپ پرداخت.

* بازیکنان سپس کار با توپ انجام دادند و پس از آن هم تمرینات تاکتیکی را پشت سر گذاشتند.

تمرین امروز حدود ۷۰ دقیقه طول کشید تا بازیکنان آخرین نکات فنی قلعه نویی را برای تقابل با هند در دومین بازی مرحله گروهی تورنمنت کافا پشت سر بگذارند.