به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ حضور یافته و ملی پوشان کشورمان که در بازی اول موفق به شکست دادن ۳ بر یک افغانستان شدند، فردا دوشنبه ۱۰ شهریور رو در روی تیم هند قرار خواهند گرفت که در دیدار نخستش مقابل تاجیکستان میزبان قرار گرفت و دو تیم در پایان به نتیجه تساوی یک بر یک رسیدند.

سایت هندی «hindi.thesportstak» در گزارشی به بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال این کشور در دیدار با تاجیکستان پرداخت و از «خالد جمیل» سرمربی این تیم به دلیل کسب تساوی مقابل تاجیکستان تمجید کرد.

این سایت در ادامه مطلب خود درباره بازی با ایران نوشت: تیم هند روز دوشنبه (۱۰ شهریور - اول سپتامبر) به مصاف مدافع عنوان قهرمانی تیم ملی ایران خواهد رفت.

تیم ملی هند که با نام بلوتایگرز (ببرهای آبی) شناخته می‌شود، اگر موفق شود ایران را هم شکست دهد، این یک شوک بزرگ و غافلگیری تاریخی در فوتبال منطقه خواهد بود.