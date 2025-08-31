  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

هندی‌ها در انتظار خلق شگفتی و شوک بزرگ برابر تیم ملی فوتبال ایران

هندی‌ها در انتظار خلق شگفتی و شوک بزرگ برابر تیم ملی فوتبال ایران

یک رسانه هندی در گزارشی به حضور تیم ملی فوتبال هند در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ پرداخت و ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند تیم ملی ایران را در این مسابقه شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ حضور یافته و ملی پوشان کشورمان که در بازی اول موفق به شکست دادن ۳ بر یک افغانستان شدند، فردا دوشنبه ۱۰ شهریور رو در روی تیم هند قرار خواهند گرفت که در دیدار نخستش مقابل تاجیکستان میزبان قرار گرفت و دو تیم در پایان به نتیجه تساوی یک بر یک رسیدند.

سایت هندی «hindi.thesportstak» در گزارشی به بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال این کشور در دیدار با تاجیکستان پرداخت و از «خالد جمیل» سرمربی این تیم به دلیل کسب تساوی مقابل تاجیکستان تمجید کرد.

این سایت در ادامه مطلب خود درباره بازی با ایران نوشت: تیم هند روز دوشنبه (۱۰ شهریور - اول سپتامبر) به مصاف مدافع عنوان قهرمانی تیم ملی ایران خواهد رفت.

تیم ملی هند که با نام بلوتایگرز (ببرهای آبی) شناخته می‌شود، اگر موفق شود ایران را هم شکست دهد، این یک شوک بزرگ و غافلگیری تاریخی در فوتبال منطقه خواهد بود.

کد خبر 6575766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسام IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دیگه حالا تیم هند هم میخواد درمقابل تیم ملی ما دست به شگفتی بزند !؟ بنظرم بهتره که کادر فنی و سرمربی با تمام ظرفیت مثبت در این مسابقات ظاهر شوند تا لطمه روحی به تیم وارد نشه ، ما که آنچنان بازی تدارکاتی نداریم ، بهتره از همین موارد استفاده بهینه داشته باشیم.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها