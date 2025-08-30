  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

گوهری: چند سال برای رسیدن به تیم ملی تلاش کردم؛ حریفان پیشرفت کرده‌اند

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد یکی از بازیکنانی باشد که در فهرست نهایی این تیم برای حضور در جام جهانی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گوهری در مورد حضورش در تیم ملی فوتبال ایران گفت: خیلی خوشحالم که به پیراهن تیم ملی رسیده ام. چهار سال بود که برای رسیدن به این موقعیت تلاش کردم و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی مثمرثمر باشم.

وی در مورد تیم ها گفت: تیم ها در حال پیشرفت هستند و نمی شود اسم ها را دلیل دانست. همه تیم ها تلاششان را می کنند و با کیفیت بازی می کنند. در رده ملی هیچ بازی آسانی وجود ندارد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد فضای حاکم بر تیم ملی گفت: خیلی خوشحالم که توانستم به تیم ملی برسم. بزرگترهای تیم نسبت به مدیریت تیم در رختکن اقدام خوبی کرده اند و شرایط تیم ملی خوب هست.

گوهری در مورد شانس حضورش برای جام جهانی گفت: من همه رده های ملی را بازی کرده ام و از این که آقای قلعه نویی هم من را دعوت کرده است خوشحالم. همه تلاشم را می کنم و امیدوارم کادر فنی هم زحمات من را ببیند.

