به گزارش خبرنگار مهر، احمد گوهری در مورد حضورش در تیم ملی فوتبال ایران گفت: خیلی خوشحالم که به پیراهن تیم ملی رسیده ام. چهار سال بود که برای رسیدن به این موقعیت تلاش کردم و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی مثمرثمر باشم.

وی در مورد تیم ها گفت: تیم ها در حال پیشرفت هستند و نمی شود اسم ها را دلیل دانست. همه تیم ها تلاششان را می کنند و با کیفیت بازی می کنند. در رده ملی هیچ بازی آسانی وجود ندارد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد فضای حاکم بر تیم ملی گفت: خیلی خوشحالم که توانستم به تیم ملی برسم. بزرگترهای تیم نسبت به مدیریت تیم در رختکن اقدام خوبی کرده اند و شرایط تیم ملی خوب هست.

گوهری در مورد شانس حضورش برای جام جهانی گفت: من همه رده های ملی را بازی کرده ام و از این که آقای قلعه نویی هم من را دعوت کرده است خوشحالم. همه تلاشم را می کنم و امیدوارم کادر فنی هم زحمات من را ببیند.