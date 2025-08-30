۸۲ کارمند نمونه دانشگاه بیرجند تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور مسئولان، ۸۲ نفر از کارکنان دانشگاه بیرجند به مناسبت روز کارمند مورد تقدیر قرار گرفتند.
رضا شریعتینسب، معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند در این مراسم با بیان اینکه وظیفه اصلی دانشگاه، تربیت نیروی انسانی و آیندهسازی برای کشور است، تأکید کرد: تحقق این مهم بدون نقشآفرینی کارمندان، همانند جریان خون در رگهای پیکر دانشگاه، امکانپذیر نیست.
وی در ادامه افزود: هر فرایند موفق و هر مشکلی که در دانشگاه حل میشود، حاصل تلاش و همت جمعی کارکنان است که زمینهساز پیشرفت در مسیر خدمت به جامعه و کشور میشود.
شریعتینسب با اشاره به روحیه مسئولیتپذیری کارکنان دانشگاه گفت: همکاران ما کار در دانشگاه را تنها یک شغل نمیدانند، بلکه آن را رسالتی اجتماعی و مسئولیتی بزرگ قلمداد میکنند.
وی اظهار کرد: تلاشهای کارکنان نه با معیارهای مالی، بلکه با آثار و نتایج بلندمدت آن سنجیده میشود و هر گزارش و آماری در حوزه اداری و مالی، در نهایت نشاندهنده خدمت به دانشجو، ارتقای جایگاه علمی دانشگاه و ایجاد محیطی کارآمد برای خانواده بزرگ دانشگاه است.
نماینده شورای صنفی کارکنان دانشگاه بیرجند هم در این مراسم با تأکید بر نقش کارمندان در پیشبرد اهداف آموزش عالی، خواستار توجه ویژه به مشکلات و مطالبات آنان شد.
حامد حمیدزاده افزود: کارمندان، ستونهای پنهان نظام علمی و اداری هستند و بدون حضور فعال آنان، هیچ دانشگاهی نمیتواند به رسالت اصلی خود عمل کند.
در پایان این مراسم، از ۸۲ نفر از کارکنان نمونه دانشگاه بیرجند با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
