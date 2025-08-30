به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبتنام در رشتههایی که پذیرش آنها در دورههای کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، می توانند تا پایان روز دوشنبه ۱۰ شهریور نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده مورخ ۱۶ تیرماه و اصلاحات مندرج در اطلاعیه های مورخ ۲۵ تیر و ۳ شهریور به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود اقدام کنند.
همچنین آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
