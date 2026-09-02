به گزارش خبرگزاری مهر، فصل ششم کلاس مداحی منادیان نوجوان مکتبالزهرا سلاماللهعلیها با عنوان محفلی برای رشد معرفتی، اخلاقی و مهارتی ذاکرین نوجوان ویژه نوجوان ۱۱ تا ۱۸ سال برگزار میشود.
کلاس مداحی منادیان نوجوان مکتبالزهرا سلاماللهعلیها جزو معدود کلاسهای مداحی ویژه نوجوانان است که تمرکز خود را بر رشد معرفتی و اخلاقی نوجوانان مداح قرار داده است. قطعاً این مسئله، یعنی تربیت نسل نو مداحان کشور که آشنا با اصول معرفتی، اخلاقی و فنی موردنیاز باشند، جزو نیازمندیهای اساسی آینده این حوزه است و کلاس مداحی نوجوانان مکتب الزهرا به دنبال تربیت این نسل است.
این دوره آموزشی با حضور بزرگان مداحی کشور از جمله حجةالاسلام و المسلمین میرزامحمدی، حاج مهدی سماواتی، حاج علی قربانی و حاج سعید نسیمی تدارک دیده شده است.
علاقهمندان تا ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند ثبتنام کنند البته پذیرش در دوره بعد از پیش ثبت نام، صرفاً از طریق مصاحبه صورت میپذیرد.
این کلاس، عصرهای چهارشنبه در تهران، میدان شهدا، چهارراه آبسردار، خیابان زرینخامه، خیابان شهید صیاد خدایی، حسینیه حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها برگزار میشود.
برای ثبتنام در این کلاس مداحی از طریق لینک زیر می توانید اقدام کنید:
https://B2n.ir/xy9459
همچنین کانال رسمی این کلاس مداحی به آدرس@monadian313_ir در ایتا قابل مشاهده است.
کلاس مداحی منادیان نوجوان مکتب الزهرا(س) ویژه نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ سال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فصل ششم کلاس مداحی منادیان نوجوان مکتبالزهرا سلاماللهعلیها با عنوان محفلی برای رشد معرفتی، اخلاقی و مهارتی ذاکرین نوجوان ویژه نوجوان ۱۱ تا ۱۸ سال برگزار میشود.
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