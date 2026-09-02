به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حسین‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی کانون، ایجاد امکانات لازم برای رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای آنان در اوقات فراغت است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت تحقق عدالت آموزشی و دسترس‌پذیر کردن خدمات و محصولات کانون برای همه کودکان و نوجوانان گفت: با توجه به جمعیت بالای دانش‌آموزی در استان خراسان رضوی و محروم بودن برخی نواحی از فعالیت‌های کانون، گسترش مراکز فرهنگی و پیگیری ساخت و احداث مراکز جدید ثابت و راه‌اندازی مراکز سیار را در اولویت قرار داده‌ایم.

وی افزود: احداث مرکز فرهنگی، هنری مه‌ولات با زیربنای ۸۰۰ متر مربع و تخصیص اعتبار از محل نمایندگان مجلس با کمک نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته دولت آغاز شد.

حسین پور بیان کرد: با توجه به جمعیت دانش‌آموزی بالغ بر ۱۱ هزار نفری شهرستان مه‌ولات، این مرکز با بخش‌هایی چون سالن آمفی‌تاتر، سالن مطالعه و کتابخانه کودک و نوجوان، فضای برگزاری کارگاه‌های فرهنگی، هنری و ادبی و سایر امکانات مورد نیاز، در آینده نزدیک پاسخگوی حضور کودکان و نوجوانان و ارائه خدمات فرهنگی به آنان خواهد بود.