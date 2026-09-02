انهدام باند کلاهبرداری سایبری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر برداشت‌های غیرمجاز و استفاده سودجویانه از اعتبار خرید (دیجی‌پی) برخی شهروندان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند متهمان این پرونده را که با همکاری یکدیگر اقدام به کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی کنند.

رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: متهمان با دستیابی به اطلاعات کاربری و رمزهای شخصی شهروندان، بدون اطلاع و رضایت صاحبان حساب، اقدام به خرید کالا از اعتبار آنها می‌کردند که در بررسی‌های تکمیلی، وقوع ۵ فقره کلاهبرداری به این شیوه توسط این افراد محرز شد.

سرهنگ پیر حیاتی، تصریح کرد: با هماهنگی قضایی، هر دو متهم طی یک عملیات دستگیر و پس از تحقیقات اولیه، به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کاربران باید از در اختیار قراردادن رمزها و اطلاعات حساب‌های کاربری و اعتباری خود به دیگران اکیداً خودداری کنند افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش داده و از مشاوره کارشناسان پلیس فتا بهره‌مند شوند.