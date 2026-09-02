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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

انهدام باند کلاهبرداری سایبری در لرستان

انهدام باند کلاهبرداری سایبری در لرستان

خرم‌آباد - رئیس پلیس فتا لرستان از انهدام باند کلاهبرداری سایبری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر برداشت‌های غیرمجاز و استفاده سودجویانه از اعتبار خرید (دیجی‌پی) برخی شهروندان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند متهمان این پرونده را که با همکاری یکدیگر اقدام به کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی کنند.

رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: متهمان با دستیابی به اطلاعات کاربری و رمزهای شخصی شهروندان، بدون اطلاع و رضایت صاحبان حساب، اقدام به خرید کالا از اعتبار آنها می‌کردند که در بررسی‌های تکمیلی، وقوع ۵ فقره کلاهبرداری به این شیوه توسط این افراد محرز شد.

سرهنگ پیر حیاتی، تصریح کرد: با هماهنگی قضایی، هر دو متهم طی یک عملیات دستگیر و پس از تحقیقات اولیه، به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کاربران باید از در اختیار قراردادن رمزها و اطلاعات حساب‌های کاربری و اعتباری خود به دیگران اکیداً خودداری کنند افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش داده و از مشاوره کارشناسان پلیس فتا بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6935509

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