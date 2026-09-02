برداشت موفق ۸۵۰ تن میگو در کنارک بدون بروز بیماری‌

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد عشقی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۸۵۰ تن میگو در پایان نخستین دوره پرورش مجتمع پرورش میگوی شرکت کشت و صنعت مکران تولید و برداشت شد که این دوره با پایش مستمر بهداشتی و بدون بروز بیماریهای اخطارکردنی سپری شد.
رئیس اداره دامپزشکی کنارک اظهار کرد: مرحله اول دوره پرورش میگو در مجتمع پرورش میگوی شرکت کشت و صنعت مکران واقع در شهرستان کنارک پس از طی مراحل پرورش و با رعایت الزامات بهداشتی با موفقیت به پایان رسید.
وی افزود: بخشی از میگوی تولیدی بهصورت تازه به خارج از استان منتقل شده و بخش عمده محصول برداشتشده نیز برای فرآوری، بستهبندی و صادرات به یکی از واحدهای فرآوری شهرستان انتقال یافته است.
عشقی بیان کرد: این مجتمع با برخورداری از واحدهای نوزادگاهی(نرسری)، امکان مدیریت بخشی از چرخه تولید میگو را از مرحله پرورش اولیه پستلاروها تا انتقال به استخرهای پرورشی فراهم کرده است که این فرآیند از نظر بهداشتی و مدیریتی در سازگاری اولیه پستلاروها، کنترل شرایط پرورش، مدیریت تراکم و کاهش مخاطرات بهداشتی مراحل بعدی اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: در ابتدای دوره پرورش، حدود ۶۰ میلیون قطعه پستلارو میگو در سطحی بالغ بر ۱۶۰ هکتار ذخیرهسازی شد و روند پرورش این جمعیت تحت پایش و نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی قرار گرفت.
رئیس اداره دامپزشکی کنارک با اشاره به اقدامات انجامشده برای پایش سلامت میگوها گفت: طی دوره پرورش، چهار نوبت نمونهبرداری انجام و ۱۶ مورد آزمایش تشخیصی با هدف پایش بیماریهای اخطارکردنی میگو صورت گرفت و وضعیت بهداشتی جمعیت پرورشی بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: نظارتهای دامپزشکی در این مجتمع به مرحله پرورش محدود نبوده و از زمان ورود پستلاروها، پرورش در استخرهای نوزادگاهی، انتقال به استخرها، عملیات برداشت، حملونقل و انتقال محصول به واحدهای فرآوری ادامه داشته است.
عشقی همچنین از آغاز فرآیند دومین مرحلهی تولید میگو در این مجتمع خبر داد و گفت: پس از پایان برداشت مرحله اول، عملیات آمادهسازی بهداشتی سالنهای نوزادگاهی و استخرهای پرورشی برای ورود به دوره جدید انجام شده و ذخیرهسازی پستلاروهای مرحله دوم نیز پس از طی فرآیندهای آمادهسازی و رعایت الزامات بهداشتی در سالنهای نوزادگاهی و مزارع آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: استمرار تولید در دورههای متوالی بدون توجه جدی به اصول امنیت زیستی، آمادهسازی مناسب مزارع، پایش مستمر بیماریها و کنترل جابهجایی عوامل خطر میتواند سلامت و پایداری صنعت پرورش میگو را با مخاطره مواجه کند؛ از این رو رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و قرنطینهای در تمامی مراحل تولید از اولویتهای دامپزشکی شهرستان کنارک است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنارک در پایان گفت: اجرای برنامههای نظارتی دامپزشکی با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای اخطارکردنی، حفظ سلامت میگوی پرورشی، تولید محصول سالم و باکیفیت، پشتیبانی از فرآیند فرآوری و صادرات و کمک به استمرار و پایداری صنعت آبزیپروری در منطقه انجام میشود.
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