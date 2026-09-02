۳۴۵ اثر علمی به کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر یزد راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمدهادی فرحزادی با اشاره به مشارکت گسترده پژوهشگران در سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار کرد: در مجموع ۴۵۰ اثر علمی به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۳۴۵ اثر به پذیرش رسید.
وی افزود: از آثار پذیرفتهشده، ۱۳۶ مقاله در قالب سخنرانی و ۲۱۹ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
دبیر علمی کنگره ادامه داد: در فرآیند علمی این کنگره، ۴۶۷ کاربر ثبتنامشده اقدام به ارسال مقاله کردهاند که ۵۴ درصد آنان را زنان و ۴۶ درصد را مردان تشکیل میدهند.
فرحزادی با اشاره به سطح تحصیلات ارسالکنندگان آثار گفت: بیش از نیمی از ارسالکنندگان دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد هستند و حدود یکچهارم آثار نیز متعلق به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.
وی از برگزاری ۲۲ پنل تخصصی با حضور ۵۰ سخنران کلیدی خبر داد و گفت: تاکنون ۳۲۷ نفر نیز در بخش آموزش مداوم ویژه گروههای پزشکی ثبتنام کردهاند.
تشکیل کمیته ترجمان دانش در کنگره
دبیر علمی کنگره، تشکیل کمیته «ترجمان دانش» را یکی از اقدامات مهم این دوره عنوان کرد و افزود: هدف این کمیته، تبدیل یافتههای علمی به محتوایی قابل استفاده برای مدیران، کارکنان، خانوادهها و مردم است تا نتایج پژوهشها از زبان تخصصی دانشگاه خارج شده و به شکلی ساده، کاربردی و قابل استفاده در اختیار جامعه قرار گیرد.
فرحزادی با اشاره به برنامههای آموزشی این رویداد گفت: برای کارکنان دولت امتیاز آموزش پودمانی در نظر گرفته شده و از سازمانهای مردمنهاد حوزه سلامت، پیامگزاران، سفیران و داوطلبان سلامت نیز دعوت شده است تا از کلاسها و برنامههای آموزشی کنگره استفاده کنند.
وی افزود: این گروهها میتوانند حلقه اتصال دانشگاه و مردم باشند؛ چراکه در محلات، خانوادهها و محیطهای اجتماعی حضور دارند و میتوانند پیامهای علمی را به زبان ساده و قابل فهم به جامعه منتقل کنند.
دبیر علمی کنگره خاطرنشان کرد: بخشی از پنلهای کنگره نیز با رویکرد آموزش عمومی طراحی شده است تا محتوای آنها بتواند در تولید برنامههای آموزشی و رسانهای مورد استفاده قرار گیرد.
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