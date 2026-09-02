افتتاح ۴ هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از چهار هزار واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ظهر چهارشنبه همزمان با سراسر استان سیستان و بلوچستان، در بخش پلان شهرستان چابهار برگزار شد.
در این آیین، یک واحد مسکونی به نمایندگی از واحدهای احداثشده در قالب این طرح در بخش پلان چابهار به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف تأمین مسکن خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد و فراهم کردن زمینه بهبود شرایط سکونت و افزایش ثبات معیشتی این خانوادهها اجرا شده است.
قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، نماینده حوزه انتخابیه، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه چابهار، مدیرانکل راه و شهرسازی و راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان، فرماندار دشتیاری، بخشداران تابعه شهرستان چابهار و جمعی از مسئولان اجرایی در این آیین حضور داشتند.
این طرح همزمان با سایر نقاط استان سیستان و بلوچستان اجرا و واحدهای مسکونی احداثشده در اختیار خانوادههای واجد شرایط قرار گرفته است.
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