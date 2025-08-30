دستگیری ۳قاچاقچی و کشف محموله تریاک بلعی توسط پلیس اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح عملیاتی پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، مراتب پس از هماهنگی قضائی با نظارت مستقیم فرمانده انتظامی شهرستان از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به کلیه یگان‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی شهرستان ابلاغ شد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان پس از استقرار در محل‌های تعیین شده یک دستگاه اتوبوس را متوقف و تعداد سه نفر از سرنشینان آن را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی اردستان ادامه داد: با توجه به حالات غیر عادی روحی و روانی سه شخص مشخص حامل مواد مخدر بلعی هستند که جهت بررسی بیشتر به یگان انتظامی منتقل شدند.

بهامین تصریح کرد: پس از انجام عکس برداری رادیولوژی از معده متهمین، مشخص شد هر نفر تعداد ۳۰ عدد بسته ۱۰ گرمی، جمعاً ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را بلعیده و قصد انتقال آن به مرکز کشور را دارند که به یگان انتظامی منتقل شدند.

وی بیان کرد: مواد مخدر کشف شده جهت امحاء تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و متهمین نیز جهت تعیین تکلیف، تحویل مرجع قضائی گردیدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان یادآور شد: از شهروندان خواهشمندیم در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.