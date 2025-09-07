به گزارش خبرنگار مهر، سعید ذوالفقاری، ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از خبرنگاران شهرستان بم، بر لزوم ساماندهی حرفهای و ارائه حمایتهای صنفی به خبرنگاران تأکید کرد و از برنامههای این اداره برای ارتقای جایگاه شغلی و تسهیل فعالیتهای رسانهای در بم خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد انسجام در میان فعالان رسانهای، افزود: یکی از مهمترین برنامههای ما، ایجاد انسجام و ساماندهی خبرنگاران است تا هم از ظرفیتهای قانونی و حمایتی بهرهمند شوند و هم امکان پیگیری مسائل صنفی در چارچوبی مشخص فراهم شود.
وی پیگیری عضویت خبرنگاران در صندوق اعتباری هنر را از اولویتهای اصلی برشمرد و افزود: عضویت در این صندوق فرصتی است تا خبرنگاران از مزایای بیمه، تسهیلات و حمایتهای فرهنگی برخوردار شوند و اداره ارشاد بم این موضوع را بهصورت جدی دنبال میکند تا هیچ خبرنگاری در شهرستان از این خدمات محروم نماند.
راهاندازی نمایندگی خانه مطبوعات در بم
رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان بم همچنین بر ضرورت عضویت خبرنگاران در خانه مطبوعات تأکید کرد و یادآور شد: با عضویت فعال خبرنگاران شهرستان در این مجموعه، امکان راهاندازی نمایندگی خانه مطبوعات استان کرمان در بم فراهم میشود که قطعاً گامی بزرگ در جهت پیگیری مطالبات رسانهای و صنفی اهالی قلم خواهد بود.
ارتقای سطح علمی و حرفهای خبرنگاران
ذوالفقاری، در ادامه به برنامهریزی برای ارتقای سطح علمی و حرفهای خبرنگاران اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه روزنامهنگاری، خبرنویسی، گزارشنویسی، و آشنایی با قوانین و حقوق رسانه در دستور کار قرار دارد که این دورهها میتواند به ارتقای کیفی محتوای رسانهای و توانمندی خبرنگاران شهرستان کمک شایانی کند.
رئیس اداره ارشاد اسلامی بم با تأکید بر نقش حیاتی خبرنگاران در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اطلاعرسانی، افزود: ما وظیفه داریم زمینهای فراهم کنیم تا خبرنگاران با آرامش خاطر و پشتوانه صنفی فعالیت کنند و امیدواریم با همراهی همه خبرنگاران شهرستان، شاهد تشکیل نمایندگی خانه مطبوعات در بم و ارائه خدمات گستردهتر به اصحاب رسانه باشیم.
