کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد پنبه با معرفی دو رقم جدید در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قربان قربانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین دستاوردهای مؤسسه تحقیقات در حوزه کشت پنبه پرداخت و گفت: با رویکرد توسعه کیفی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی، به کشاورزان توصیه می‌کنیم از مدیریت بهینه آبیاری، کنترل آفات و تغذیه گیاهی بهره‌مند شوند.

وی افزود: دو رقم جدید پنبه به نام‌های «جهش» و «فخر» که هم‌اکنون در مراحل تکثیر قرار دارند، با کاهش مصرف هزار تا دو هزار متر مکعب آب در هکتار نسبت به ارقام موجود، سال آینده به پنبه‌کاران عرضه خواهد شد.

قربانی ادامه داد: با توسعه این ارقام موفق شدیم میانگین مصرف آب در کشت پنبه را از حدود ۱۱ هزار متر مکعب به حدود ۹ هزار متر مکعب در هکتار کاهش دهیم که در هر دوره کشت حداقل دو نوبت صرفه‌جویی در مصرف آب اتفاق می‌افتد.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور همچنین گفت: دوره رشد پنبه را بین ۴۰ تا ۶۰ روز کوتاه‌تر کرده‌ایم که امکان کشت دوم در استان‌های مختلف را فراهم ساخته است.

قربانی همچنین دغدغه‌های کشاورزان را در زمینه تأمین نهاده‌ها از جمله ماشین‌آلات و تسهیلات بیان کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل پیش‌روی پنبه‌کاران، مسائل بازرگانی و اقتصادی است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی کشت پنبه در کشور اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۵ هزار هکتار زیر کشت پنبه است و میانگین تولید در هر هکتار بین ۳ تا ۳.۲ تن است که هدف‌گذاری ما افزایش عملکرد به ۴.۵ تن در هکتار در سال‌های آینده است.

قربانی یادآور شد: ایران در میانگین عملکرد پنبه رتبه ۱۳ جهان را داراست و با ادامه تحقیقات و توسعه ارقام جدید، قصد داریم این جایگاه را ارتقا دهیم.