https://mehrnews.com/x38Twz ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰ کد خبر 6575141 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰ بسته خبری هشتم شهریورماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری هشتم شهریور ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 22 MB کد خبر 6575141 کپی شد مطالب مرتبط پروژههای برقرسانی خمین با هدف تقویت پایداری برق در ۳۰ روستا آغاز شد آغاز احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در استان مرکزی آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شازند برچسبها بسته خبری استان مرکزی هفته دولت افتتاح طرح عمرانی
