به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای استانی شینکیوکوشین قم با حضور خردسالان تا بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته جریان داشت و با استقبال پرشور ورزشکاران و خانوادهها همراه شد.
در بخش کومیته تیمی، آکادمی خداپرست به مربیگری محمدعلی خداپرست با کسب ۹۹ امتیاز، بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. پس از این تیم، باشگاه کیهان به سرمربیگری سیاوش عزیزیان با مجموع ۵۰ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و باشگاه مریم نیز به مقام سوم دست یافت.
در بخش کاتا تیمی، باشگاه مریم به هدایت ایوب محمدی با کسب ۱۷ امتیاز موفق به کسب مقام نخست شد و عنوان قهرمانی این بخش را به خود اختصاص داد. آکادمی خداپرست با ۹ امتیاز در رتبه دوم ایستاد و آکادمی رستمیزاده به مربیگری محمدرضا رستمیزاده با ۵ امتیاز جایگاه سوم را به دست آورد.
حضور پررنگ تیمهای مختلف، از جمله آکادمی رستمیزاده که با تلاش شاگردان خود توانست در جمع برترینها قرار گیرد، بر اهمیت و کیفیت این رقابتها افزود.
این دوره از مسابقات با شرکت ۱۹ باشگاه از سطح استان قم برگزار شد و کارشناسان ورزشی، سطح فنی رقابتها را نشانهای از رشد و توسعه رشته شینکیوکوشین در استان ارزیابی کردند.
گفتنی است شور و هیجان تماشاگران و خانوادههای ورزشکاران فضای خانه کاراته قم را سرشار از انرژی کرده بود و موفقیت تیمها حاصل برنامهریزی مربیان و تلاش مستمر ورزشکاران قمی دانسته شد؛ موفقیتی که بار دیگر جایگاه کاراته قم در سطح کشور را تثبیت کرد.
