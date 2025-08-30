  1. استانها
  2. قم
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰

قهرمانی آکادمی خداپرست و باشگاه مریم در مسابقات استانی شین‌کیوکوشین قم

قهرمانی آکادمی خداپرست و باشگاه مریم در مسابقات استانی شین‌کیوکوشین قم

قم- مسابقات استانی شین‌کیوکوشین در خانه کاراته قم برگزار شد که آکادمی خداپرست در بخش کومیته و باشگاه مریم در بخش کاتا عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های استانی شین‌کیوکوشین قم با حضور خردسالان تا بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته جریان داشت و با استقبال پرشور ورزشکاران و خانواده‌ها همراه شد.

در بخش کومیته تیمی، آکادمی خداپرست به مربیگری محمدعلی خداپرست با کسب ۹۹ امتیاز، بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. پس از این تیم، باشگاه کیهان به سرمربیگری سیاوش عزیزیان با مجموع ۵۰ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و باشگاه مریم نیز به مقام سوم دست یافت.

در بخش کاتا تیمی، باشگاه مریم به هدایت ایوب محمدی با کسب ۱۷ امتیاز موفق به کسب مقام نخست شد و عنوان قهرمانی این بخش را به خود اختصاص داد. آکادمی خداپرست با ۹ امتیاز در رتبه دوم ایستاد و آکادمی رستمی‌زاده به مربیگری محمدرضا رستمی‌زاده با ۵ امتیاز جایگاه سوم را به دست آورد.

حضور پررنگ تیم‌های مختلف، از جمله آکادمی رستمی‌زاده که با تلاش شاگردان خود توانست در جمع برترین‌ها قرار گیرد، بر اهمیت و کیفیت این رقابت‌ها افزود.

این دوره از مسابقات با شرکت ۱۹ باشگاه از سطح استان قم برگزار شد و کارشناسان ورزشی، سطح فنی رقابت‌ها را نشانه‌ای از رشد و توسعه رشته شین‌کیوکوشین در استان ارزیابی کردند.

گفتنی است شور و هیجان تماشاگران و خانواده‌های ورزشکاران فضای خانه کاراته قم را سرشار از انرژی کرده بود و موفقیت تیم‌ها حاصل برنامه‌ریزی مربیان و تلاش مستمر ورزشکاران قمی دانسته شد؛ موفقیتی که بار دیگر جایگاه کاراته قم در سطح کشور را تثبیت کرد.

کد خبر 6575174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها