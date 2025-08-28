به گزارش خبرنگار مهر، تیم نیوکونگ فو استان قم برای حضور در بیست‌وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور راهی شیراز شد.

این رقابت‌ها از پنجم تا هفتم شهریورماه به میزبانی انجمن نیوکونگ فو کشور برگزار می‌شود.

در ترکیب تیم اعزامی قم، عباس غلامی در وزن ۴۵ کیلوگرم رده نونهالان، محمد طاها قاسمی در وزن ۳۵ کیلوگرم، رضا علیپور در وزن ۴۱ کیلوگرم، محمدمعین نوروزی در وزن ۵۱ کیلوگرم و علیرضا داودی در وزن ۵۹ کیلوگرم رده نوجوانان حضور دارند. سرپرستی این تیم نیز بر عهده علی قنبری است.

تیم نیوکونگ فو قم طی سال‌های اخیر حضور مستمری در رقابت‌های ملی داشته و برخی ورزشکاران این استان موفق شده‌اند در رده‌های پایه عناوین قابل توجهی به دست آورند.