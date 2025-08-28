به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ‌زنی ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عصر پنجشنبه در محل مدرسه خیّری ۱۵ کلاسه شهید مدنی در منطقه نیروگاه قم برگزار شد. کلنگ بازسازی این مدرسه نیز همراه با آغاز عملیات اجرایی ۱۲ طرح دیگر آموزشی و پرورشی در نقاط مختلف استان به زمین زده شد.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به جایگاه ویژه قم، اظهار کرد: قم آبروی کشور است و خوشبختانه کمترین میزان جرم در میان دانش‌آموزان کشور مربوط به این استان است.

وی با بیان اینکه مدرسه و آموزش کلید اصلی آگاهی‌بخشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، افزود: هرچه سطح آگاهی در جامعه ارتقا یابد، زمینه برای کاهش جرایم و ناهنجاری‌ها بیشتر فراهم می‌شود.

ابوالفضل هندویان، عضو جدید هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز در سخنانی با قدردانی از تلاش‌های استاندار قم، بر ضرورت مولدسازی فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز آموزش و پرورش در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارد، اما گفت‌وگوهایی در سطح ملی برای اصلاح ساختار این وزارتخانه در حال انجام است. وی خطاب به اعضای شورای شهر قم که در مراسم حضور داشتند تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر باید در اندیشه و عمل، نقش شورای مدرسه را ایفا کنند.

در جریان این مراسم، علاوه بر بازسازی مدرسه خیّری ۱۵ کلاسه شهید مدنی، کلنگ احداث طرح‌های دیگری همچون مدارس خیّری ۱۲ کلاسه شهید مهدی هندویان، حاج احمد برزگرپور و حاج عباس راستی، مدرسه شهید سردار علی آخوندی، هنرستان‌های خیّری در شهر قنوات و مؤسسه فرهنگی باران مهر، مرکز مشاوره خیّری حاجیه خانم اکرم حسینی و همچنین دو سالن ورزشی خیّری در شهر پردیسان و قنوات نیز به زمین زده شد.

این پروژه‌ها با هدف گسترش زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، ارتقای عدالت آموزشی و فراهم‌سازی شرایط تربیت نسل توانمند و آگاه در استان قم به اجرا درمی‌آید.

در مراسم آغاز همزمان احداث ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان قم، مسئولان ملی و استانی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی، مدرسه‌سازی را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانستند.