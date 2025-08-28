به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم لیگ دسته یک نوجوانان کشور، سارا احمدی، عضو تیم هیئت تکواندو استان قم، توانست با درخشش خود به عنوان سوم دست یابد و یکی از سکوهای افتخار این رقابتها را برای قم به ارمغان بیاورد.
این رقابتها روزهای سوم و چهارم شهریورماه به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار شد و طی آن ورزشکاران نوجوان از استانهای مختلف کشور در اوزان گوناگون به مصاف یکدیگر رفتند.
در نهایت، احمدی با هدایت مربی پایه خود، استاد مرضیه احمدی، موفق شد در جمع برترینهای این هفته از لیگ قرار گیرد.
کسب این عنوان برای تکواندوی قم از آن جهت حائز اهمیت است که در سالهای اخیر، حضور ورزشکاران پایه این استان در میدانهای ملی، روندی رو به رشد داشته و افتخارآفرینی ورزشکاران نوجوان، نوید آیندهای درخشان برای این رشته ورزشی در قم را میدهد.
گفتنی است لیگ دسته یک نوجوانان تکواندو کشور، یکی از مهمترین رویدادهای تقویم ورزشی فدراسیون به شمار میرود و شناسایی استعدادهای برتر و معرفی آنها به ردههای بالاتر ملی، از اهداف برگزاری این مسابقات است.
