مجید ولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در ردههای پایه برای نخستین بار در قم اجرا میشود و مخاطبان آن نوجوانان و جوانان ۱۰ تا ۱۹ سال هستند.
وی افزود: برنامه در دو بخش دختران و پسران برگزار میشود و تلاش ما این است که زمینهای برای حضور ورزشکاران استان در سطح ملی فراهم شود.
رئیس هیئت قایقرانی قم با اشاره به مزیتهای این طرح بیان کرد: مهمترین ویژگی، رایگان بودن آموزشهاست. منتخبین این دوره شش ماه آموزش تخصصی رایگان دریافت میکنند و علاوه بر تمرینات در قم، بخشی از برنامهها در دریاچه آزادی تهران زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون و حتی مربیان تیم ملی برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: رشتههای متنوعی از جمله آبهای آرام (کایاک و کانو)، اسلالوم (کایاک و کانو) و رشته تیمی و جذاب کانوپولو در این دوره آموزش داده میشود که این تنوع به شناسایی استعدادها کمک خواهد کرد.
ولی ادامه داد: برترینهای این دوره امکان حضور در مسابقات سطح اول کشور را خواهند داشت و تجهیزات حرفهای نیز در اختیار آنان قرار میگیرد تا با شرایط واقعی رقابت آشنا شوند. این موضوع مسیر رسیدن ورزشکاران به تیمهای ملی را کوتاهتر خواهد کرد.
وی درباره زمان اجرای طرح نیز گفت: برنامه در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در پایگاه ورزش قهرمانی استان قم آغاز میشود و علاقهمندان تا ۱۶ شهریور فرصت دارند برای ثبتنام اقدام کنند.
رئیس هیئت قایقرانی قم در پایان خاطرنشان کرد: این یک فرصت بینظیر برای نوجوانان و جوانان است. قایقرانی رشتهای پرهیجان و مسیر رسیدن به قهرمانی در آن کوتاهتر از بسیاری رشتههاست. با توجه به رایگان بودن آموزشها و تنوع رشتهها، هیچ مانعی برای شروع وجود ندارد و آینده قایقرانی قم با حضور این نسل ساخته خواهد شد.
