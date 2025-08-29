به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به ضرورت تعامل و هم‌افزایی با دولت، اظهار کرد: توصیه همیشگی ما به مسئولان، تعامل هم‌افزا با دولت مستقر بوده و امروز نیز این توصیه با شدت بیشتری مطرح است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: امروز، اقتضائات زمانه ایجاب می‌کند که حمایت از دولت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت باشد، مردم باید از خادمان خود در دستگاه اجرایی حمایت کنند و پشتیبان رئیس‌جمهور باشند.

وی با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید نصب‌العین همه ما قرار گیرد، گفت: حمایت از دولت صداقت عملی در باور به مردم‌سالاری دینی است و اولین کسی که با صداقت کامل به این اصل معتقد است، رهبر معظم انقلاب هستند.

امینی با تأکید بر اینکه دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمده، باید مورد حمایت قرار گیرد، افزود: این حمایت به معنای احترام به رأی مردم و پاسداشت مردم‌سالاری دینی است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به پیامدهای خطرناک عدم حمایت از دولت افزود: تضعیف دولتی که مسئول اجرای سیاست‌های کشور است، به معنای تضعیف کل کشور است و حمایت از دولت، حمایت از یک حزب یا جریان خاص نیست، بلکه حمایت از حاکمیت نظام و پیشبرد اهداف ملی است.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان گفت: امروز در شرایط حساسی قرار داریم و دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و روانی، در پی تضعیف انسجام ملی و ایجاد یأس و ناامیدی در کشور هستند، لذا در چنین شرایطی، حمایت از دولت یک ضرورت چندبُعدی است.

امینی گفت: کسانی که با نقدهای مخرب یا ایجاد اختلاف، ناخواسته به تضعیف دولت دامن می‌زنند، در نقش ستون پنجم دشمن ظاهر می‌شوند.

امام جمعه بردسکن افزود: البته این حمایت منافاتی با انتقاد سازنده ندارد، اما باید میان نقد دلسوزانه و تخریب تفاوت قائل شد.

وی در ادامه با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه آب و برق گفت: امروز کشور با چالش‌هایی در زمینه تأمین برق و آب مواجه است و انتظار می‌رود که مردم و مسئولان با صرفه‌جویی و تدبیر، در مدیریت بهتر منابع انرژی مشارکت کنند.

امینی همچنین با اشاره به سفرهای اخیر استاندار خراسان رضوی به این شهرستان بیان کرد: سفرهای پی‌درپی استاندار به بردسکن، مایه برکت و امیدواری برای مردم است و در این سفرها مسائل و مشکلات منطقه به خوبی مطرح می‌شود و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، قطعاً گره‌گشایی از برخی مشکلات حاصل خواهد شد.