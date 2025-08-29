تخریب باورهای دینی نسل جوان ابزار اصلی دشمن در جبهه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته با اشاره به شرایط حساس کشور، دشمنی‌های چندجانبه استکبار و اهمیت هوشیاری مردم به‌ویژه جوانان، بر ضرورت مقاومت همه‌جانبه ملت ایران در جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن تنها به جنگ نظامی اکتفا نکرده و در عرصه‌های فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانه‌ای نیز وارد میدان شده است، افزود: اگر دشمن در این جبهه‌ها موفق شود، در تمامی میدان‌های دیگر نیز بر ما چیره خواهد شد، زیرا هدف اصلی آنان تخریب باورهای دینی و سست کردن ایمان مردم است.

دشمن با ترویج بی عفتی، هوشیاری جوانان ما را هدف گرفته است

وی در بخشی از سخنان خود هشدار داد: دشمنان اسلام و انقلاب تلاش می‌کنند با شبهه‌افکنی در فضای مجازی، ذهن جوانان عزیز ما را نسبت به ارزش‌های دینی مشوش کنند؛ زیرا اگر ارتباط عاطفی و اعتقادی جوان ما نسبت به امام حسین (ع) و امام زمان (عج) سست شود، دیگر نمی‌تواند در برابر دشمن ایستادگی مردانه داشته باشد. بنابراین هوشیاری و بیداری مردم مهم‌ترین عامل بازدارنده در این میدان است.

علم الهدی همچنین به جنگ اخلاقی دشمن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هدف آنان این است که نسل جوان ما را از نظر اخلاقی تخریب کنند و به بی‌بندوباری بکشانند. با گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی تلاش می‌کنند عفت و پاکدامنی جوانان ما را از بین ببرند.

امام جمعه مشهد در این زمینه به اهمیت رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان اشاره کرده و افزود: برخی از خواهران ما که در میدان مقاومت برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند، باید بدانند بی‌توجهی به حجاب، خدمت به دشمن است. اگر آنان خود را در برابر دشمن مقاوم می‌دانند، باید به مسئله حجاب تقید و توجه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه به یکی دیگر از عرصه‌های نبرد فرهنگی اشاره کرد و گفت: دشمن می‌کوشد اعتماد مردم به مسئولان و سخنان آنان را از بین ببرد. مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کرده‌اند که آنان قصد دارند تمام منابع اطلاعاتی و آموزشی کشور را در نگاه جوانان بی‌اعتبار کنند.

علم الهدی افزود: این روزها تبلیغ می‌کنند که به رادیو و تلویزیون گوش نکنید، گزارش‌های مسئولان را باور نکنید و حتی می‌گویند به سخنان رهبری هم توجه نکنید، چراکه تکراری است. این بخشی از پروژه‌ای بزرگ برای ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه است.

اتحاد، مقاومت و بصیرت؛ محور پیروزی ملت در جنگ ترکیبی دشمن

امام جمعه مشهد با یادآوری توطئه‌های مستمر دشمنان علیه انقلاب اسلامی، تصریح کرد: سال‌هاست که دشمنان با صدای بلند اعلام می‌کنند جمهوری اسلامی را به زانو در خواهند آورد، اما مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند؛ «غلط می‌کنید، این ملت در برابر همه توطئه‌ها ایستاده و پیروز شده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: مردم ما نشان دادند که در میدان مقاومت همواره متحد و استوار هستند. همان‌گونه که در جبهه نظامی پیروز شدیم و آمریکا به این نتیجه رسید که به اهداف خود نمی‌رسد، در عرصه‌های دیگر نیز با اتحاد و بصیرت ملت پیروز خواهیم بود.

علم الهدی تأکید کرد: جنگ امروز تنها نظامی نیست، بلکه جنگی ترکیبی است. دشمن همزمان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای به میدان آمده تا کشور را تضعیف کند. هدف آنان این است که با ایجاد ترس از جنگ نظامی، ما را از مقاومت در سایر جبهه‌ها بازدارند و حتی زمینه تجزیه کشور و تحریک اقوام مختلف به‌سوی استقلال‌طلبی را فراهم کنند. اما تجربه نشان داده است که ملت ایران همواره با وحدت و استقامت توانسته دشمن را ناکام سازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه خطبه‌ها با اشاره به هفتم شهریور، سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و گفت: این دو شهید بزرگوار، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت، در دوران حساسی از تاریخ کشور به شهادت رسیدند؛ در زمانی که جنگ تحمیلی جریان داشت، آبادان در محاصره بود، بخشی از خاک کشور به اشغال دشمن درآمده بود و منافقین با ترورهای کور امنیت کشور را نشانه رفته بودند. در چنین شرایطی، شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌توانست شیرازه کشور را از هم بپاشد.

وی در ادامه به خاطره‌ای تاریخی اشاره کرد: نماینده ایران در سازمان ملل تعریف می‌کند که صبح روز شهادت رجایی و باهنر، در جلسه سازمان ملل دیگران حتی به هیئت ایرانی توجه نمی‌کردند. وقتی علت را جویا شدیم، گفتند شما دیگر دولت ندارید؛ نخست‌وزیر و رئیس‌جمهورتان کشته شده‌اند و همه‌چیز تمام شد؛ با این وجود اما مردم ما به خاطر عشق به امام و ولایت‌مداری خود، محکم ایستادند و اجازه ندادند کشور دچار فروپاشی شود.

شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی؛ الگوهای اخلاص و خدمت برای همه دولت‌ها

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه شهید رجایی و شهید باهنر الگوی خدمت و اخلاص برای همه دولت‌ها هستند، یادآور شد: مقام معظم رهبری شهید رجایی را الگویی برای هر رئیس‌جمهور و هر دولت معرفی کردند و فرمودند؛ «این بزرگواران در مدت کوتاه مسئولیت، چنان با اخلاص و وابستگی به انقلاب عمل کردند که برای همیشه الگو ماندند.»

امام جمعه مشهد همچنین به سالگرد شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری دولت شهید رئیسی را دولت کار، امید و حرکت معرفی کردند و آن را الگویی مدیریتی برای مسئولان دانستند؛ وجه مشترک این شهیدان، اخلاص در خدمت به اسلام و مردم بود.

وی با مرور تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در طول ۴۵ سال گذشته، حوادث و توطئه‌های بسیاری طراحی شد، اما هر بار مردم با مقاومت و اتحاد خود نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشتند. نمونه بارز آن جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که دشمن به‌صراحت اعتراف کرد به اهداف خود نرسیده است. نقشه آنان این بود که با ترور فرماندهان و دانشمندان و با بمباران مردم، جامعه ایران را دچار فروپاشی کنند، اما به نتیجه نرسیدند.

علم الهدی در تحلیل تفاوت‌های جنگ هشت ساله دفاع مقدس با جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: در جنگ تحمیلی، ما دست خالی بودیم و دشمن مجهز به انواع تجهیزات نظامی. اما در جنگ اخیر، با وجود شهادت برخی فرماندهان کلیدی، رزمندگان ما با روحیه‌ای قوی‌تر و تحت هدایت رهبری توانستند دشمن را شکست دهند. تفاوت دوم این بود که جنگ هشت ساله صرفاً نظامی بود، اما جنگ امروز ترکیبی است و در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز جریان دارد.

هدف دشمن با تهدید مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است

امام جمعه مشهد در ادامه به عرصه اقتصادی به‌عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: دشمنان با گسترش تحریم‌ها تلاش می‌کنند دولت و ملت ما را فلج کنند. می‌خواهند با القای سایه جنگ نظامی، روحیه تولید و مدیریت اقتصادی کشور را تضعیف کرده و اقتصاد ایران را به شکست بکشانند.

وی در این زمینه افزود: اروپایی‌ها صحبت از مکانیزم ماشه می‌کنند، اما این موضوع چیز تازه‌ای نیست. آنان عملیات روانی به راه انداخته‌اند تا ما تصور کنیم با بحران جدی مواجهیم، درحالی‌که حقیقت چیز دیگری است.

علم الهدی خطاب به مدیران کشور هشدار داد: مسئولان ما باید مراقب باشند موضوع ارز و طلا به ابزاری برای ضربه زدن اقتصادی به مردم تبدیل نشود. برخی افراد ساده‌لوح با شنیدن خبرهایی مانند فعال شدن مکانیزم ماشه، به سمت خرید ارز و طلا می‌روند و این موضوع به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. مسئولان باید این وضعیت را کنترل کنند و مردم نیز هوشیار باشند.

امام جمعه مشهد یادآور شد: به این ارز و طلا اعتباری نیست. ممکن است با یک تحول سیاسی، همه‌چیز تغییر کند و قیمت‌ها کاهش یابد. مهم آن است که ما جبهه اقتصادی خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمن از این مسیر به ما آسیب برساند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در جبهه‌های گوناگون از فرهنگی و اخلاقی گرفته تا اقتصادی و نظامی علیه ما وارد میدان شده است. آنان می‌خواهند ایمان جوانان، اعتماد مردم، ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی ما را هدف بگیرند. اما تجربه ۴۵ سال گذشته نشان داده است که ملت ایران با اتکا به ایمان، رهبری و وحدت خود توانسته در برابر همه توطئه‌ها پیروز شود. امروز نیز اگر با بصیرت و استقامت در جنگ ترکیبی حاضر شویم، پیروزی در همه جبهه‌ها قطعی است و دشمن ناپاک، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بار دیگر با ذلت و ناکامی صحنه را ترک خواهد کرد.