ناوگان پایداری: دنیا در جلوگیری از نسل کشی غزه ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کاروان بین المللی پایداری برای رفع محاصره غزه اعلام کرد که این کاروان جنبشی برای همبستگی جهانی با ملت فلسطین بنیانگذاری کرده است.

همچنین یکی از اعضای کمیته رهبری ناوگان پایداری با اشاره به اینکه ۳۰ هزار نفر برای رفع محاصره غزه به این جنبش پیوسته‌اند، گفت که ما نمی‌توانیم در برابر نسل کشی جمعی صورت گرفته در غزه ساکت باشیم.

وی ادامه داد: ما باید کاری بکنیم و به همدستی جهان با کابینه‌ای که اقدام به نسل کشی می‌کند پایان بدهیم، ما امروز حرکت خود را آغاز کرده‌ایم و معتقدیم این حرکت آغاز استقلال دولت فلسطین خواهد بود. ما برای توقف کشتار و قحطی و گرسنگی در نوار غزه حرکت خود را شروع کرده‌ایم.

وی ادامه داد: برای پایان دادن به استعمار صهیونیستی در اراضی فلسطین به پا خاسته‌ایم و هر گونه تجاوز علیه ما جنایت جنگی است و ما مطمئنیم که محاصره غزه را در هم می‌شکنیم.

این عضو کمیته رهبری ناوگان پایداری تاکید کرد که به راه انداختن این ناوگان نشان دهنده شکست دنیا در اجرای قوانین بین‌المللی است.

ناوگان جهانی پایداری امروز یکشنبه از بندر بارسلونای اسپانیا به سمت نوار غزه حرکت می‌کند. این ناوگان با مشارکت فعالانی از ۴۴ کشور تلاش دارد محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی بر نوار غزه را در هم بشکند. سیف ابو کشک سخنگوی ناوگان گفت: این طرح بی‌وقفه تلاش خواهد کرد تا محاصره غزه شکسته شود و نسل‌کشی در غزه متوقف گردد.

پیش از این کشتی‌های حنظله و مادلین و الضمیر که قصد عزیمت به سواحل غزه را داشتند، مورد دزدی دریایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، اما با اقدام خود فضای بین‌المللی خفقان آوری برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده‌اند.