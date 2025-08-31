اجرای پروژه های شبکه فاضلاب شهری پارس آباد با 11میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، خداکریم امیری افزود: پروژه‌های شبکه فاضلاب پارس آباد با شتاب مطلوبی در حال اجراست که با تکمیل و بهره برداری از آنها بخش اعظمی از دغدغه‌ها و مشکلات منطقه در زمینه فاضلاب برطرف می‌شود.

وی از افتتاح بزرگترین و مدرن‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب شهری کشور در این شهرستان و در روزهای آینده خبر داد و گفت: این پروژه که عملیات اجرایی آن سال ۱۳۸۶ و در مساحت ۶ هکتار شروع شده بالاخره بعد از گذشت نزدیک به دو دهه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه را افزون بر ۵۰ میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: فقدان تصفیه خانه فاضلاب یکی از مشکلات اساسی این منطقه مرزی بود که با تکمیل و بهره برداری از این پروژه عظیم، در کنار رفع بخشی از مشکلات زیست محیطی یکی از مطالبات و خواسته‌های جدی مردم این شهر برآورده می‌شود.

به گفته رئیس آب و فاضلاب شهرستان پارس آباد، شبکه‌های فاضلاب مناطق و کوچه‌هایی که در شهر پارس آباد نیمه کاره رها شده در قالب قرارداد جدید و با استفاده از پیمانکار، طی سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.

خداکریم امیری، با اشاره به طرح‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه تأمین آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی این شهرستان، از توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در سال جاری با انجام پیگیری‌های لازم و اجرای طرح‌های مهم توانستیم مشکل کمبود آب شرب شهری و روستایی را حل کنیم.

وی به ضرورت مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت این نعمت الهی تاکید و اظهار کرد: به علت فرسودگی شبکه آبرسانی، برخی محلات پارس آباد از جمله شهرک‌های کارشناسان و کمالی با مشکل کم آبی و افت فشار آب مواجه بود که با اصلاح شبکه و اجرای طرح‌های آبرسانی این معضل را نیز برطرف کردیم.

امیری با بیان اینکه تأمین آب سالم روستاها نیز در اولویت و دستور کار این اداره قرار دارد افزود: با اجرای خطوط انتقال آب، روستاهای قره داغلو و تکچی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و پایدار بهره مند می‌شوند.