به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خیرجو ظهر چهارشنبه در آیین کلنگزنی شبکه جمعآوری فاضلاب نهضت مسکن ملی جعفرآباد مغان اظهار کرد: روستاها و قشلاقات منطقه آجاشمه بیلهسوار از کمبود آب آشامیدنی در مضیقه بودند و برای رفع این مشکل تلاش کردیم با احداث تصفیهخانه جدید مشکل آب آشامیدنی این روستاها را برطرف کنیم.
وی افزود: عملیات اجرایی این تصفیهخانه با شتاب بیشتری در دست اجرا است و تا پایان سال جاری در مدار بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل همچنین با اشاره به اجرای خط انتقال آب تصفیهخانه بیلهسوار به روستاها اظهار کرد: با بهرهبرداری از این خط انتقال ساکنان هشت روستا در منطقه بیلهسوار که سالیان سال از نبود آب در تنگنا بودند تا یک ماه آینده از آب سالم و پایدار بهرهمند خواهند شد.
خیرجو ادامه داد: ذخیرهسازی آب خام برای تصفیهخانه قرهقاسمو هم از سوی فرماندار بیلهسوار مطرح و محل مورد نظر تایید شد و در صورت انتقال مالکیت زمین، روستاهایی که در انتهای خط قرار دارند از آب آشامیدنی پایدار و سالم بهرهمند خواهند شد.
نظر شما