آسمانی آفتابی و تداوم گرما در یزد

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز یکشنبه، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و تداوم هوایی گرم در برخی مناطق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه در سراسر استان یزد، آسمانی صاف و بدون بارندگی پیش‌بینی شده است.

وزش باد خفیف از سمت شمال غربی با سرعت حدود ۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و کیفیت هوا در شهر یزد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در مناطق شمالی استان هوای خنک‌تر با آسمان صاف و وزش باد ملایم شبانه و در مناطق جنوب استان گرمای شدید در طول روز، کاهش دما در شب، بدون ناپایداری و برای شرق استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در عصر پیش‌بینی می‌شود.

در مناطق غربی استان هوای معتدل، وزش باد غربی، بدون تغییرات جوی محسوس و برای مرکز استان گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

