به گزارش خبرگزاری مهر، بر طبق تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی تا صبح چهارشنبه، هیچگونه ناپایداری جوی در استان یزد پیشبینی نمیشود. همچنین آسمان در سراسر استان صاف و بدون بارندگی خواهد بود و وزش باد ملایم شبانه در برخی مناطق شمالی و شرقی محتمل است، اما تأثیر قابلتوجهی بر دمای هوا نخواهد داشت.
بر همین اساس در مناطق شمال استان هوای خنکتر با آسمان صاف و وزش باد شبانه؛ مناسب برای فعالیتهای شبانه در فضای باز و در مناطق جنوبی استان گرمای شدید در طول روز با کاهش نسبی دما در شب و شرق استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در عصر پیشبینی میشود برای مناطق غرب استان هوای معتدل، وزش باد غربی، بدون تغییرات جوی محسوس؛ شرایط پایدار و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروههای حساس است که کاهش فعالیت در فضای باز توصیه میشود.
