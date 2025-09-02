  1. استانها
  2. یزد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

پیش‌بینی آسمان صاف و گرمای پایدار در یزد

پیش‌بینی آسمان صاف و گرمای پایدار در یزد

یزد-بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و افزایش محسوس دما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر طبق تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا صبح چهارشنبه، هیچ‌گونه ناپایداری جوی در استان یزد پیش‌بینی نمی‌شود. همچنین آسمان در سراسر استان صاف و بدون بارندگی خواهد بود و وزش باد ملایم شبانه در برخی مناطق شمالی و شرقی محتمل است، اما تأثیر قابل‌توجهی بر دمای هوا نخواهد داشت.

بر همین اساس در مناطق شمال استان هوای خنک‌تر با آسمان صاف و وزش باد شبانه؛ مناسب برای فعالیت‌های شبانه در فضای باز و در مناطق جنوبی استان گرمای شدید در طول روز با کاهش نسبی دما در شب و شرق استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در عصر پیش‌بینی می‌شود برای مناطق غرب استان هوای معتدل، وزش باد غربی، بدون تغییرات جوی محسوس؛ شرایط پایدار و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس است که کاهش فعالیت در فضای باز توصیه می‌شود.

کد خبر 6577288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها