  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

تیم بسکتبال نوجوانان ایران در رده ششم کاپ آسیا ایستاد

تیم بسکتبال نوجوانان ایران در رده ششم کاپ آسیا ایستاد

تیم بسکتبال نوجوانان با متحمل شدن شکست برابر کره جنوبی و کسب جایگاه ششم، به کار خود در رقابت‌های کاپ آسیا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال کاپ آسیا، امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) با برگزاری دیدارهای تعیین رده بندی تیم های پنجم و ششم در مغولستان پیگیری شد و طی آن دو تیم ایران و کره جنوبی به مصاف هم رفتند.

در این دیدار، ملی پوشان ایران با نتیجه ۷۸ به ۷۳ برابر حریف خود شکست خوردند و جایگاه ششم این رقابت ها را از آن خود کردند.

بسکتبالیست های نوجوان ایران در کوارترهای دوم و سوم دیدار برابر کره جنوبی به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۳ و ۲۱ بر ۱۴ پیروز شدند اما با واگذاری نتیجه کوارترهای اول و چهارم، بازنده بازی شدند. این دو کوارتر با نتایج ۱۹ به ۱۴ و ۲۲ به ۱۳ به سود کره جنوبی تمام شد.

شاگردان محمد سیستانی در تیم بسکتبال نوجوانان ایران پیش از این دیدار و از مجموع ۶ دیدار گذشته خود صاحب ۴ برد و ۲ باخت شده بودند.

پیش از دیدار تیم های ایران و کره جنوبی، دو تیم چین تایپه و بحرین برای تعیین جایگاه هفتم رو در روی هم قرار گرفتند. در این دیدار چین تایپه ۱۰۵ بر ۱۰۳ حریفش را شکست داد و در جایگاه هفتم قرار گرفت.

عملکرد تیم بسکتبال نوجوانان در رقابت های زیر ۱۶ سال کاپ آسیا به این شرح است:

مرحله مقدماتی
* ایران ۸۷ - عربستان ۴۳
* ایران ۹۰ - قزاقستان ۴۱
* ایران۶۷ - ژاپن ۸۶

مرحله پلی آف اول
* ایران ۱۰۲ - مالزی ۶۲

* مرحله یک چهارم
* ایران ۶۹ - نیوزلند ۹۲

رده بندی تیم های پنجم تا هشتم
* ایران ۹۵ - بحرین ۶۲

رده بندی تیم های پنجم و ششم
* ایران ۷۳ - کره جنوبی ۷۸

تیم بسکتبال نوجوانان ایران در رده ششم کاپ آسیا ایستاد

کد خبر 6582022
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها