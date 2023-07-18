کودکان اوتیسم همدان نیازمند مرکز توانبخشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانجانی موقر در بازدید از انجمن اوتیسم همدان، اظهار کرد: فعالیت‌های این مؤسسه مردم نهاد ستودنی است، اما برای ارائه خدمات بهتر و جامع‌تر نیازمند کمک و همراهی تمام و کمال دو دستگاه بهزیستی و علوم پزشکی هستند.

وی افزود: هنوز یک مرکز نگهداری و توانبخشی در همدان برای کودکان اوتیسم وجود ندارد، با توجه به نوع خدمات مورد نیاز و شرایط خاص این بیماران و اینکه نیازمند دریافت خدمات درمانی تخصصی هستند، بهزیستی موظف به حمایت از این افراد است.

دادستان همدان با بیان اینکه اگر اتفاقی برای سرپرست خانواده بیافتد، هیچ مرکز نگهداری مستقل و بهره مند از ظرفیت و تجهیزات مناسب برای بیماران اوتیسم وجود ندارد و این مسئله نگرانی‌های بسیاری برای خانواده‌هایشان ایجاد کرده است، گفت: به گفته کارشناسان درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اما اگر شرایط نگهداری تا حدود قابل قبولی فراهم شود می‌توان با گفتار درمانی و توانبخشی بخش قابل توجهی از علائم بالینی این بیماران را بهبود بخشید.

مسئول انجمن اوتیسم همدان نیز با بیان اینکه ۶ سال از راه‌اندازی این انجمن می‌گذرد، بیان کرد: بهزیستی و علوم پزشکی آن گونه که باید و شاید از ما حمایت نمی‌کنند.

داود پناهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای بیش از ۳۰۰ بیمار اوتیسمی در استان تشکیل پرونده داده‌ایم، هرچند که به دلیل عدم شناخت والدین و نداشتن آگاهی نسبت به علائم این بیماری، با توجه به شرایط موجود برآورد می‌شود که بیش از یک هزار بیمار اوتیسم در استان هستند که والدین آنان هنوز برای درمانشان اقدام خاصی انجام نداده‌اند و در این زمینه نیاز به آگاهی بخشی عمومی در سطح جامعه داریم.

وی افزود: به دلیل شرایط نامساعد مالی بسیاری از خانواده‌ها، عمده خدمات درمانی و توانبخشی ما به صورت رایگان ارائه می‌شود و حتی در برخی موارد به صورت ماهیانه مبلغی به خانواده‌های این بیماران کمک شده و هر از چندگاهی نیز به آنان بسته‌های معیشتی اعطا می‌شود.