رئیس شورای شهر اصفهان: حفظ وحدت و حمایت از دولت وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) و گرامیداشت آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) اظهار کرد: امید داریم در طول حیات خود شاهد تحقق وعده الهی و ظهور حضرت باشیم.
وی با اشاره به تقارن هفته دولت با یادآوری شهادت شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهادت شهید رئیسی و همراهانش گفت: این بزرگواران همه توان خود را در مسیر خدمت به مردم صرف کردند و در همین راه نیز به شهادت رسیدند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حمایت از دولت وظیفه همه نهادها و مردم است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود قدردان تلاشهای دولت بودند و ما نیز موظفیم از رئیسجمهور محترم، دکتر پزشکیان، پشتیبانی کنیم.
نورصالحی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی همه آحاد جامعه و مدیران باید برای حفظ وحدت و همبستگی با حاکمیت تلاش کنند. دشمنان جمهوری اسلامی ایران بهویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی درصدد تضعیف نظام هستند اما ملت ایران با پایبندی و مقاومت، بارها این توطئهها را خنثی کردهاند.
وی با اشاره به حضور استاندار اصفهان در جلسه شورای شهر، انتصاب دکتر جمالینژاد را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: ایشان فردی پرتلاش و آشنا به مسائل استان است و شورای شهر خود را موظف میداند در کنار استفاده از ظرفیتهای استاندار، حامی برنامهها و اهداف وی باشد.
رئیس شورای شهر همچنین از تلاشهای ستاد اربعین شهرداری اصفهان قدردانی کرد و گفت: خدمات این مجموعه در کربلا و چذابه، متمایز و زبانزد بود و موجب حفظ اعتبار کشور و شهر اصفهان شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی و همکار شورا دکتر احمد شریعتی، بر نقش بیبدیل پزشکان در خدمت به مردم تأکید کرد و افزود: در فرصت مناسب برنامهای برای تقدیر از آنان برگزار خواهد شد.
نورصالحی همچنین موفقیت دانشآموزان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم را مایه افتخار کشور دانست و خاطرنشان کرد: دو نفر از برگزیدگان این رقابتها از اصفهان هستند و بهزودی از این نخبگان تجلیل خواهد شد.
