معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا اواسط هفته جوی نسبتاً پایدار و آرامی برای این استان انتظار داریم.
وی تصریح کرد: طی این مدت گاهی مواقع در بعدازظهرها شاهد وزش باد هستیم، که بهصورت موقت و لحظهای بوده و احتمال خیزش گرد و خاک بهصورت موقت و محلی در برخی از نقاط استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در شبانهروز گذشته بیشینه دمای ثبت شده برای آلونی ۳۷ درجه سانتیگراد، اردل ۳۴ درجه سانتیگراد، بروجن و کوهرنگ ۳۰ درجه سانتیگراد، بن و سامان ۳۱ درجه سانتیگراد، شلمزار ۳۳ درجه سانتیگراد، شهرکرد، فارسان و فرخشهر ۳۲ درجه سانتیگراد، لردگان ۳۷ درجه سانتیگراد و مالخلیفه ۳۶ درجه سانتیگراد میباشد.
نوروزی ادامه داد: بر همین اساس در شبانهروز گذشته بازفت، با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد، بن و سورشجان با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان به ثبت رسیدند، همچنین در بین مراکز استانها شهرکرد بهعنوان خنکترین مرکز استان به ثبت رسید.
