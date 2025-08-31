  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

جذب صدها تروریست وابسته به «جولانی» برای نفوذ به عراق

عضو ائتلاف الانبار عراق نسبت به سناریوی جدید آمریکا علیه این کشور با کمک رژیم تروریستی جولانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبداللطیف احمد الدلیمی عضو ائتلاف الانبار عراق اعلام کرد که آمریکا به دنبال از بین بردن امنیت این کشور از طریق همکاری با رژیم تروریستی جولانی و عناصر تحت امر وی است.

الدلیمی تصریح کرد: در حال حاضر آمریکایی‌ها صدها تروریست مستقر در سوریه را جذب کرده‌اند تا به مناطق غربی استان الانبار و دیگر استان‌های عراق نفوذ کنند.

وی بیان کرد: ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا راه را برای اجرای سناریوی جدید در عراق با هدف نابود کردن امنیت این کشور باز می‌کند. این سناریو همزمان با عملیات فریب واشنگتن مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از بخش‌هایی از عراق اجرا می‌شود.

الدلیمی اضافه کرد: پرواز بالگردهای آمریکایی بر فراز مقرهای داعش در منطقه وادی حوران در غرب الانبار رصد شده است.

