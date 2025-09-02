  1. بین الملل
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

نقشه آمریکا برای تکرار ناآرامی‌های خیابانی سال ۲۰۱۹ در عراق

نقشه آمریکا برای تکرار ناآرامی‌های خیابانی سال ۲۰۱۹ در عراق

یکی از جنبش‌های عراقی نسبت به نقشه آمریکا برای تکرار سناریوی ناآرامی‌های خیابانی سال ۲۰۱۹ در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد ابوسعیده مسئول یکی از جنبش‌های عراقی تاکید کرد که آمریکا به دنبال تکرار سناریوی سال ۲۰۱۹ در این کشور با هدف ایجاد تغییرات در نظام سیاسی عراق است.

وی اضافه کرد که طرف آمریکا از طریق سوء استفاده از تحولات منطقه‌ای به دنبال ایجاد تغییرات داخلی در عراق به وسیله تکرار ناآرامی‌های خیابانی سال ۲۰۱۹ است.

ابوسعیده تصریح کرد: آمریکایی‌ها برای اجرای این نقشه خود از برخی طرف‌های داخلی در عراق کمک می‌گیرند زیرا یک توافق یکپارچه در کشور برای مبارزه با چالش‌های خارجی وجود ندارد.

پیش از این منابع عراقی تاکید کرده بودند که اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ موسوم به اعتراضات تشرین، صفحه‌ای از صفحات توطئه‌چینی آمریکا و برخی کشورهای منطقه علیه عراق بود. ناظران تصریح می‌کنند که واشنگتن با تمام توان از تحرکات اکتبر ۲۰۱۹ برای سرنگونی دولت «عادل عبدالمهدی» استفاده کرد.

پیشتر نیز علی البنداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که آمریکا به دنبال متشنج کردن شرایط امنیتی عراق از طریق گروهک‌های زیرزمینی داعش به ویژه بعد از اعلام خروج نظامیان این کشور از برخی مناطق است.

