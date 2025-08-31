درگیری‌ دوباره نظامیان الجولانی و قسد در مرکز سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، درگیری و حملات متقابل نیروهای رژیم الجولانی و نیروهای دمکراتیک سوریه (قسد) در محور روستای تل ماعز در حومه حلب سوریه ادامه دارد.

شبکه الاخباریه سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک (قسد) با موشک و آتش سنگین تل ماعز را هدف قرار داده‌اند.

همزمان نیز منابع وابسته به رژیم الجولانی مدعی شدند که نظامیان این رژیم توانستند تلاش برای نفوذ نیروهای مهاجم به منطقه تل ماعز را دفع کنند.

تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این درگیری‌ها منتشر نشده است.

منابع محلی سوریه ۴ شهریورماه نیز گزارش دادند که یک نظامی این کشور (رژیم الجولانی) در نتیجه حمله یک فروند پهپاد انتحاری وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در حومه دیرالزور در شرق سوریه زخمی شد.

طبق این گزارش، پهپاد انتحاری قسد مواضع ارتش سوریه را در اطراف شهر دیرالزور هدف قرار داده بود.

منابع خبری ۲۵ مردادماه نیز اعلام کرده بودند که درگیری‌های سنگینی در شهر الغرانیج در حومه دیرالزور میان قسد و رژیم الجولانی جریان داشت.

پیش از این نیز، منابع سوری از درگیری مسلحانه نیروهای جولانی و قسد در دو سوی رودخانه فرات در شهر دیرالزور در شرق سوریه خبر داده بودند.