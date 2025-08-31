پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز یکشنبه ۹ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: در ساعات ابتدایی صبح مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پارهای نقاط استان موجب کاهش موقتی دید افقی میشود.
وی گفت: در طول روز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و احتمال سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمزدر ساعات صبح تا بعدازظهر متلاطم میشود.
حمزه نژاد گفت: توصیه میشود رفت وآمد شناورها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
وی افزود: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته جاری حاکم است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت در منطقه، نوسان دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
