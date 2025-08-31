به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رئیس جمهور چین با نارندا مودی نخست وزیر هند یک نشست دو جانبه در شهر ساحلی شمال چین برگزار کرد. مودی در این نشست بر عزم کشورش برای گسترش روابط با پکن تاکید کرد.

این نخستین سفر مودی به چین طی هفت سال گذشته با هدف شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای است.

تحلیلگران معتقدند که چین و هند به دنبال ایجاد جبهه متحد در برابر فشارهای کشورهای غربی به ویژه در بحث تعرفه‌های گمرکی هستند.

همچنین بلومبرگ به نقل از مودی گزارش داد که هند و چین با از سر گرفتن پروازهای هوایی مستقیم میان ۲ کشور بعد از توقف بیش از پنج سال موافقت کرده‌اند. روابط میان ۲ کشور بعد از درگیری‌های مرزی سال ۲۰۲۰ به پایان ترین حد ممکن رسید.