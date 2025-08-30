نیویورک تایمز: «ترامپ» سفرش به هند را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز امروز شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا «دیگر برنامه‌ای» برای سفر به هند در اواخر سال جاری میلادی برای شرکت در اجلاس چهارجانبه ندارد.

بر اساس اعلام این رسانه آمریکایی، لغو سفر ترامپ به دهلی نو به «از هم پاشیدن» روابط میان رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند در چند ماه گذشته ارتباط دارد.

در گزارشی با عنوان «جایزه نوبل و یک تماس تلفنی پرتنش: چگونه رابطه ترامپ و مودی از هم پاشید»، نیویورک تایمز به نقل از افراد آشنا با برنامه ترامپ نوشت: پس از اینکه به «نارندرا مودی» گفته شد که ترامپ اواخر امسال برای شرکت در اجلاس چهارجانبه به هند سفر خواهد کرد، اکنون مشخص شده است که دونالد دیگر برنامه‌ای برای سفر به دهلی نو در پاییز ندارد.

تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی ایالات متحده یا هند در مورد ادعای نیویورک تایمز نشده است.

هند میزبان سران کشورهای استرالیا، ژاپن و آمریکا برای اجلاس چهارجانبه خواهد بود که قرار است حدود ماه نوامبر در دهلی نو برگزار شود.

دولت ترامپ در ژانویه امسال، یک روز پس از سوگند خوردن ترامپ به عنوان رئیس جمهور برای دومین دوره در کاخ سفید، میزبان نشست چهارجانبه بود.

تعرفه‌های ۵۰ درصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه هند، اخیراً اجرایی شد. تعرفه ۲۵ درصدی اولیه واشنگتن علیه دهلی‌نو اوایل این ماه اعمال شد اما ترامپ به عنوان تنبیه، ۲۵ درصد تعرفه اضافی بابت خرید نفت روسیه علیه هند اعمال کرد و مجموعاً آن را به ۵۰ درصد رساند.