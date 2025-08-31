  1. استانها
برگزاری کارگاه مدیریت اماکن آبی با حضور ۷۰ نجات غریق و مدیران استخرها

یاسوج- رئیس هیئت نجات غریق کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارگاه مدیریت اماکن آبی با هدف آموزش و بازآموزی دانش و اطلاعات مدیران اماکن آبی و استخرهای شنای استان در یاسوج برگزار شد.

صادق دانش در گفت و گو با خبرنگار مهر به برگزاری کارگاه مدیریت اماکن آبی به صورت مشترک توسط هیئت شنا و هیئت نجات غریق کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و ادامه داد: این کارگاه با حضور ۷۰ فراگیر در شهر یاسوج برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این کارگاه آموزشی مباحث تخصصی توسط مدرسین کشوری و بین‌المللی به مدیران اماکن آبی و استخرهای شنا آموزش داده شد، اظهار کرد: این دوره به صورت مشترک توسط هیئت شنا و هیئت نجات غریق استان برگزار شد.

رئیس هیئت نجات غریق کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در این کارگاه مباحث تخصصی در مورد سامانه‌های آموزشی، طرح آموزش هفت سطح، مسائل حقوقی مدیران استخرها، بهداشت محیط استخرها و تاسیسات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل اماکن آبی وزارت ورزش وجوانان که شامل ایمنی، استعدادیابی، امداد نجات‌، مربیان و داوران نجات‌غریق، تاسیسات فنی پرداخته شد.

وی هدف از اجرای این کارگاه را آموزش و بازآموزی دانش و اطلاعات مدیران اماکن آبی و استخرهای شنا، منجیان غریق، مربیان و داوران این رشته ورزشی برای نجات افرادی که به اماکن آبی استخرها و رودخانه‌ها، آموزش و بازآموزی مربیانی که دربحث آب درمانی و درمان بیماران مفاصلی مشکل دارند بیان کرد.

دانش با اشاره به اینکه آموزش غواصان و فراگیران جدید و ادارات ذیربط در مواقع بحران‌ها از دیگر برنانه های هیئت نجات غریق است، اضافه کرد: هیأت نجات غریق استان تا پایان امسال بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه در این رشته ورزشی اجرا می‌کند.

