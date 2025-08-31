  1. استانها
  2. قم
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

پیام تبریک استاندار در پی موفقیت دانش‌آموز قمی در کنکور

پیام تبریک استاندار در پی موفقیت دانش‌آموز قمی در کنکور

استاندار قم در پیامی کسب رتبه دوم کنکور سراسری در رشته تجربی توسط محمد آیدین منفرد دانش آموز ساعی مدرسه استعدادهای درخشان شهید قدوسی قم را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اکبر بهنام‌جو خطاب به رتبه دوم کنکور سراسری تجربی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دانش آموز فرهیخته جناب آقای محمد آیدین منفرد
با سلام و درود

کسب رتبه دوم کنکور سراسری در رشته علوم تجربی توسط شما جوان شایسته و برومند، افتخاری بزرگ و موجب خوشحالی و سربلندی جامعه فرهیخته علمی و مردم شریف استان قم شد.

این موفقیت چشمگیر، ثمره سال‌ها تلاش بی‌وقفه، پشتکار مثال‌زدنی و اراده پولادین شماست که در مسیر کسب علم و دانش گام برداشته‌اید و قطعاً برای تمامی جوانان کوشا و مستعد این مرز و بوم، الهام‌بخش و انگیزه‌آفرین خواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت غرور انگیز به شما دانش آموز عزیز، خانواده محترم همچنین معلمین دلسوز و مسئولان گرانقدر آموزش و پرورش استان، امیدوارم شاهد استمرار موفقیت‌ها و فتح قله‌های رفیع علم و دانش توسط جوانان لایق و با استعداد این خطه باشیم. ان‌شاالله

کد خبر 6575631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها