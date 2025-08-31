به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اکبر بهنام‌جو خطاب به رتبه دوم کنکور سراسری تجربی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دانش آموز فرهیخته جناب آقای محمد آیدین منفرد

با سلام و درود

کسب رتبه دوم کنکور سراسری در رشته علوم تجربی توسط شما جوان شایسته و برومند، افتخاری بزرگ و موجب خوشحالی و سربلندی جامعه فرهیخته علمی و مردم شریف استان قم شد.

این موفقیت چشمگیر، ثمره سال‌ها تلاش بی‌وقفه، پشتکار مثال‌زدنی و اراده پولادین شماست که در مسیر کسب علم و دانش گام برداشته‌اید و قطعاً برای تمامی جوانان کوشا و مستعد این مرز و بوم، الهام‌بخش و انگیزه‌آفرین خواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت غرور انگیز به شما دانش آموز عزیز، خانواده محترم همچنین معلمین دلسوز و مسئولان گرانقدر آموزش و پرورش استان، امیدوارم شاهد استمرار موفقیت‌ها و فتح قله‌های رفیع علم و دانش توسط جوانان لایق و با استعداد این خطه باشیم. ان‌شاالله