به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اکبر بهنامجو خطاب به رتبه دوم کنکور سراسری تجربی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دانش آموز فرهیخته جناب آقای محمد آیدین منفرد
با سلام و درود
کسب رتبه دوم کنکور سراسری در رشته علوم تجربی توسط شما جوان شایسته و برومند، افتخاری بزرگ و موجب خوشحالی و سربلندی جامعه فرهیخته علمی و مردم شریف استان قم شد.
این موفقیت چشمگیر، ثمره سالها تلاش بیوقفه، پشتکار مثالزدنی و اراده پولادین شماست که در مسیر کسب علم و دانش گام برداشتهاید و قطعاً برای تمامی جوانان کوشا و مستعد این مرز و بوم، الهامبخش و انگیزهآفرین خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک این موفقیت غرور انگیز به شما دانش آموز عزیز، خانواده محترم همچنین معلمین دلسوز و مسئولان گرانقدر آموزش و پرورش استان، امیدوارم شاهد استمرار موفقیتها و فتح قلههای رفیع علم و دانش توسط جوانان لایق و با استعداد این خطه باشیم. انشاالله
