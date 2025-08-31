۴ دانش آموز البرز حائز رتبه تک رقمی کنکور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی اظهار کرد: سید ایلیا میر ابراهیم اسکوئی در رشته علوم تجربی و امیر حسین یوسفی فر در رشته زبان خارجی از دبیرستان شهید سلطانی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج موفق به کسب رتبه هشتم کنکور سراسری شدند.

وی بیان کرد: امیر حسین ابراهیمی از دبیرستان غیر دولتی البرز از آموزش و پرورش ناحیه سه کرج توانست در رشته ریاضی رتبه ۲ کنکور سراسری را به خود اختصاص دهد.

شعبانی یادآورشد: از هنرستان آیت الله خامنه ای آموزش و پرورش ناحیه سه کرج نیز غزل محمدیان در رشته زبان‌های خارجی رتبه چهارم کنکور را به دست آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه تربیت استعدادهای درخشان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: دانش آموزان البرز دارای استعدادهای ویژه ای از جمله در رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی، پژوهشی، هنری، ورزشی و ادبی هستند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان همواره با برنامه ریزی می‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند.

شعبانی افزود: موفقیت دانش آموزان در المپیادهای علمی و کنکور حاصل تلاش در حوزه آموزش و پرورش، پشتکار، توجه و همراهی والدین است.

وی تاکید کرد: دانش آموزان البرز توانستند با کسب مدال علمی جهانی و رتبه‌های تک رقمی برای استان افتخارآفرینی کنند.