۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد

بازرگانان می‌توانند با استفاده از سامانه ارز تجاری، امکانات متعددی شامل جستجو و فیلتر مجوزهای خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوزها و سفارشات را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز مبادله ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بازرگانان می‌توانند با استفاده از سامانه ارز تجاری، امکانات متعددی شامل جستجو و فیلتر مجوزهای خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوزها و سفارشات و رصد وضعیت عملیات سفارش‌گذاری را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.

بازرگانان فعال در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از این پس می‌توانند از طریق پلتفرم اختصاصی این مرکز به آدرس merchant.ice.ir به سامانه معاملاتی این بازار دسترسی یابند؛ این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش ورود به سامانه از طریق حساب کاربری سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است. کاربران پس از مراجعه به آدرس merchant.ice.ir و کلیک روی گزینه «ورود»، به صفحه «ورود از طریق سامانه جامع تجارت» هدایت شده و با وارد کردن اطلاعات کاربری، دسترسی آنان فعال می‌شود.

این تحول به عنوان بخشی از راهبرد کلان مرکز مبادله ایران برای دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تجاری در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6575681
علی فروزان فر

